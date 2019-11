Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verfolgungsjagd endet am Bahnübergang Legefeld

Eine Handtasche wurde am Montagabend aus einem Auto in Remda gestohlen. Eine Zeugin, die ein vom Tatort flüchtendes Auto beobachtete, alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus. Kurze Zeit später entdeckten Polizisten einen Wagen in Tatortnähe. Jedoch flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit und konnte erst durch den Einsatz eines Stop-Sticks am Bahnübergang Legefeld gestellt werden.

Die beiden polizeibekannten Insassen wurden festgenommen. Neben einer Fahrt unter Drogeneinfluss sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz wird derzeit noch ein möglicher Zusammenhang mit dem Auto-Aufbruch geprüft.