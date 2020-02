Von der Lausitz über das Rheinland nach Rudolstadt

„Das war reiner Zufall“, sagt Gerd Mitschke wenn man ihn fragt, wie er nach Rudolstadt gekommen ist. Per Zeitungsanzeige erfahren er und seine Frau Gabriele, dass ein Nachfolger für eine Praxis in Rudolstadt-Schwarza gesucht wird. Sie wagen den Sprung ins kalte Wasser, obwohl sie nie vorher hier waren. Das war im Dezember des Jahres 1999.

Für manche hier galten sie anfangs als „Wessis“. „Dabei kommen wir aus dem östlichsten Teil des Landes“, erzählt der Arzt. Geboren an einem Januartag 1960 in Görlitz, aufgewachsen in der Lausitz, „im Tal der Ahnungslosen“, wie er sagt, führt ihn sein Weg nach dem Abitur und der Armeezeit in die Hauptstadt zum Medizinstudium. Nach dem Abschluss werden die Absolventen per Studienlenkung dorthin vermittelt, wo sie gebraucht werden. Gerd Mitschke geht zurück nach Cottbus, später nach Weißwasser an das Kreiskrankenhaus. Während der Facharztausbildung dort lernt er seine Frau kennen. Es sind die späten 80er Jahre in der DDR. Immer mehr Ärzte fliehen in den Westen. Sie bleiben, ihr Sohn wird geboren, beide arbeiten viel. Dass die Mauer gefallen ist, erfahren sie am Rande zwischen Nachtdienst, Poliklinik und Kindergarten.

Zeitungsanzeige aus Rudolstadt

1992 sollten sie dann doch vor der Entscheidung stehen: Gehen wir in die alten Bundesländer? Das Krankenhaus in Weißwasser hatte zu der Zeit in Partnerkrankenhaus in Brühl im Rheinland. „Wir haben beratschlagt, was wir tun. Wir waren jung, man war ja auch neugierig“, schauen die beiden Ärzte zurück. Sie gehen. „Mit unserer Allround-Ausbildung kamen wir dort gut zurecht“, sagt Gerd Mitschke. Sie fassen Fuß im Rheinland. „Dann wurde der Wind dort rauer, immer weniger Kollegen, immer mehr Dienste. Irgendwann um die 40 kommt der Punkt, an dem du dich fragst: Soll das immer so bleiben. Hinzu kommt die Entfernung zu den Familien in der Lausitz und in Leipzig“, erinnert er sich. Sie schauen nach Alternativen. Und finden die Anzeige aus Rudolstadt.

Sie werden heimisch hier. Inzwischen haben beide mit ihrer Praxis in Schwarza 20-Jähriges gefeiert. 2002 bezogen sie die Räume in dem Neubau an der Hauptstraße. „Man fragt sich, wo die Zeit geblieben ist“, sagen sie. Und was die Zukunft bringt. Vieles verändert sich im Gesundheitswesen rasant. Immer neue Gesetze und Vorschriften, immer mehr Bürokratie. Trotzdem: „Wir machen weiter“, sagt Gerd Mitschke. Seine Patienten wird es freuen.