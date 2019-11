Von der Malerleiter in den Bundestag

Dorotheenstraße 93 in Berlin, das ist jetzt seine Arbeitsadresse. Dort, wo im dritten Stock seit etlichen Jahren die stets sehr wenigen Bundestagsmitglieder der Thüringer FDP ihre Büros haben, ist nun Reginald Hanke aus Breternitz eingezogen. Über zwei Jahre nach der Bundestagswahl hat der Wahlkreis 195 und damit auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt neben CDU-Mann Albert Weiler einen zweiten Vertreter in Berlin. Was für viele überraschend kommen mag – für Hanke nicht.

Die Bundestagswahl hatte den Thüringer Liberalen knapp acht Prozent beschert, was lediglich für zwei Mandate reichte. Unternehmer Gerald Ullrich aus Floh-Seligenthal und FDP-Landeschef Thomas Kemmerich gingen nach Berlin. Mit einer klaren Verabredung: Sollten die Liberalen wieder in den Landtag kommen, würde Kemmerich als Fraktionschef nach Erfurt wechseln – und Hanke als Drittplatzierter auf der Landesliste für ihn im Bundestag nachrücken.

Seit Monaten auf neue Aufgabe vorbereitet

Seit Freitag ist es nun offiziell, der 63-Jährige Malermeister hat die graue Zugangskarte zum Parlament erhalten, arbeitet nun seinen Laufzettel der diversen Anmeldungen ab. Hat sich mit dem Kollegen Ullrich geeinigt, den gemeinsamen Besprechungsbereich irgendwie besucherfreundlicher zu gestalten, sucht nach Mitarbeitern für Berlin und das Wahlkreisbüro, das er wohl in Saalfeld ansiedeln wird. Dabei war es lange nicht sicher, ob Kemmerich sein Versprechen würde einlösen können: Am Wahlabend hatte die FDP nur um ganze fünf Stimmen die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen, in den Tagen danach wurden ihr immer wieder Wählervoten zu- oder abgerechnet, am Ende kam sie mit 70 Stimmen über Limit in den Landtag. „Doch, da habe ich schon auch gelitten“, räumt Hanke ein. Sei aber trotzdem vom FDP-Comeback überzeugt gewesen. „Ich bin ein positiv denkender Mensch“, betont er, „mein ganzes Leben lang schon.“ Weshalb er auch bereits seit Monaten sich auf die neue Aufgabe vorbereitet hat, im Bundesfachausschuss Handwerk seiner Partei als Beobachter sitzt, den Kontakt zu anderen FDP-Abgeordneten aufgebaut hat, einen Rhetorik-Kurs absolviert und eine weitere Redner-Schulung bereits im Blick hat.

Politik für das Handwerk als Schwerpunkt

Einiges aus seinem Wahlprogramm haben nun andere schon erledigt, etwa die massive Geldspritze für die Digitalisierung von Schulen. Aber es bleibt noch genug: bundesweit vergleichbare Bildungsstandards und Lehrinhalte an Schulen etwa, Bürokratieabbau für Gründer, bessere Bedingungen fürs Handwerk. Hanke würde deswegen gern Mitglied im Bildungsausschuss werden, vielleicht auch in dem für Wirtschaft. Schwierig für einen Nachrücker: Ausschussplätze sind begehrt, es gibt Wartelisten. Also wird er wohl in Arbeitsgruppen eine Ebene darunter beginnen müssen. Petitionsausschuss, das wäre auch noch ein Ziel. Ein paar Fälle hat er studiert, auch solche, in denen am Ende der Rechtsstaat eine menschenwürdige Lösung verstellt. „Da möchte man am liebsten hinfahren und irgendwie den Stein aus dem Weg rollen“, meint der Breternitzer. Und ahnt, dass auch das zum Parlamentarier gehört: Aushalten zu müssen, dass man nicht immer helfen kann.

Sein Vorgänger Kemmerich fiel auch damit auf, gelegentlich nicht nur anders als die Fraktion, sondern sogar gegen deren Anträge zu stimmen. Und Hanke? Bekennt sein Unbehagen zum Beispiel bei den vielen Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Er werde sich vor solchen Beschlüssen so tief wie möglich in die Materie einarbeiten, mit Fachleuten reden. „Ich will nach der Entscheidung noch in den Spiegel schauen und mich weiterhin als Mensch erkennen können.“