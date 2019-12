Bad Blankenburg. „Der kleine Muck“ erobert am Nikolaustag Kinderherzen in der Fröbelstadt

Von Zauberpantoffeln und Eselsohren

Die Geschichte vom „kleinen Muck“ gehört zu den bekanntesten Märchen von Wilhelm Hauff. In diesem Jahr kam die Fairtale Factory aus Halle am Nikolaustag nach Bad Blankenburg und brachte ihr faszinierendes Märchen-Musical auf die Stadthallenbühne.

Es handelt von einem Jungen, der im Alter von sieben Jahren aufhörte zu wachsen. Oft wird er deshalb als Zwerg verspottet. So macht sich der kleine Muck auf die Suche nach dem Kaufmann, der das Glück zu verkaufen hat. Von der Katzenmutter bekommt er Pantoffeln und einen Stock geschenkt. Es stellt sich heraus, dass beide über Zauberkraft verfügen. So kommt der kleine Muck an den Hof des Sultans. Dort erteilt er dem Sultan und seinen falschen Beratern eine Lehre und findet schließlich doch noch das Glück und wahre Freunde. Wie der kleine Muck zum Sultan gelangt und was es mit einem Feigenbau auf sich hat, dessen Früchte demjenigen, der sie isst, eine lange Nase und Eselsohren wachsen lassen, erlebten die 300 Besucher hautnah mit.

Märchen mit Happy End und Moral

Es war ein unterhaltsames, humorvolles Märchen – mit Happy End und einer Moral. Dabei glänzte das Musical nicht durch viele Effekte und unzählige Schauspieler, sondern durch die nette Atmosphäre. „Die Katzen waren toll“, meinte die sechsjährige Vanessa. „Der kleine Muck hat gut gespielt“, fand der vierjährige Leopold. Gemeinsam waren die Geschwister Lena-Sophie und Fabienne in der Vorstellung, die das Märchen noch nicht kannten, es aber „super schön“ fanden. Märchen haben in der Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Da entfalten sie seit Alters her ihren besonderen Reiz. Familiengerecht und durch witzige Dialoge aufgepeppt, führte dieses magische Märchen an tiefgründige Themen heran. Wer sich verzaubern lassen wollte, war bei dieser fantasievollen und bunten Geschichte genau richtig, denn nicht nur das wandelbare Bühnenbild und die leuchtenden Kostüme, sondern auch die selbstkomponierten Popsongs mit orientalischer Würze trugen ihren Teil dazu bei, dass dieser Nachmittag zauberhaft war.