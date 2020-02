Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waldseebad in Königsee bald ohne Wassersorge

Jeder Frühling beginnt in den Wäldern nördlich der Landstadt mit der gleichen Aktion: Damit das Waldseebad einen akzeptablen Wasserstand aufweist, muss die Feuerwehr ran und die Pumpen anschmeißen. Denn sonst reicht der Saldo nicht für einen fröhlichen Saisonstart. Das soll sich in Zukunft ändern. Teil der weit umfänglicheren Revitalisierungspläne der Stadt für das Bad ist eben auch, für bessere Wasserhaltung zu sorgen. Der städtische Bauhof hat daher die Winterpause genutzt, um zunächst die Quellfassung im Wald so zu verbessern, dass die Dargebote auch im Bad ankommen und nicht irregulär versickern.

Pumpeinsatz der Feuerwehr in diesem Frühling wohl nicht nötig

Doch nicht nur beim Zufluss tat Handeln not, auch beim Verhindern des Abflusses. Weil die Fugen an den Einfassungsmauern vom Zahn der Zeit des nötigen Mörtels beraubt wurden, drehten die Männer mit Keller und Material die Uhren wieder rückwärts. “Wir sind zuversichtlich, dass in diesem Jahr die Feuerwehr nicht zum Pumpeinsatz ausrücken muss”, so ein optimistischer Bürgermeister Marco Waschkowski in seinem Bericht vor der jüngsten Stadtratssitzung.