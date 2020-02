Wasser-Zweckverband legt bei Ausgaben nochmals zu

Viele vermissen in diesen Wochen Frost und Schnee, Andreas Stausberg und Ulrich Weller eher nicht. Denn der milde Winter erlaubt das Arbeiten auf diversen Baustellen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt (ZWA), derzeit zum Beispiel in Könitz, Lausnitz und Goßwitz. Und gibt gleichzeitig Hoffnung, zumindest die Mehrzahl der für dieses Jahr geplanten Investitionsvorhaben auch umsetzen zu können.

Kläranlage Saalfeld soll auch Strom und Wärme liefern

Geschäftsleiter Stausberg und der für Investitionen zuständige ZWA-Abteilungsleiter Weller sind selbst ein bisschen erstaunt, dass der Zweckverband mit rund 33 Millionen Euro seinen Ausgaberekord des Vorjahres noch einmal um rund vier Millionen Euro toppt. Allerdings stecken in den jeweils rund 90 Einzelvorhaben im Trink- und Abwasserbereich auch einige, die bereits im vorigen Jahr erledigt sein sollten, es aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht geschafft haben. Zum Beispiel der Umbau der Kläranlage Saalfeld zum Nebenbei-Gaskraftwerk. Mit der Erneuerung der Schlammentwässerung an der Kläranlage soll eine Faulung aufgebaut werden, die Methangas liefert, das per Blockheizkraftwerk in Wärme und elektrische Energie umgewandelt wird. So kann der ZWA den Fremdbezug an Strom zum Betreiben der Kläranlage reduzieren und zugleich seine Büros und Betriebsgebäude heizen. Allein dieses Vorhaben schlägt mit jeweils drei Millionen Euro in diesem und nächstem Jahr zu Buche, ergänzt um etliche kleinere Sanierungsarbeiten und Technik-Erneuerungen, die sich auch noch mal auf rund 400.000 Euro summieren. „25 Jahre nach der Inbetriebnahme wird an solchen Anlagen nun mal einiges fällig“, kommentiert Stausberg. Das betrifft auch die Rudolstädter Kläranlage, wo bereits seit einigen Jahren Energie aus Faulgas erzeugt wird, nun aber das Blockheizkraftwerk samt Photovoltaik auf den neuesten Stand gebracht und zum Beispiel die Förderanlage am Schlammsilo erneuert werden muss – macht zusammen mit weiteren Reparaturen runde 1,5 Millionen Euro für die Rudolstädter Kläranlage.

Kläranlagen-Offensive am Stausee

An beide zentralen Anlagen werden auch in diesem Jahr weitere Orte oder Teilgebiete per Sammler- und Kanalbau angeschlossen. Das betrifft zum Beispiel Lausnitz sowie Teile von Birkigt und Könitz, den Kaulsdorfer Lastweg und den oberen Ort von Breternitz. Zu den teureren Vorhaben zählen auch der Hauptsammlerbau von Teichel nach Teichröda (910.000 Euro), in der Ortslage von Ammelstädt (850.000) sowie der beginnende Anschluss von Kirchremda gen Kläranlage Remda (800.000 Euro). Fortgesetzt wird der Anschluss von Reitzengeschwenda zur bisherigen Kläranlage in Drognitz, wobei in diesem Jahr die Ortshälfte entlang der Gemeindestraße drankommt und 2021 dann die Höfe entlang der Landesstraße. In Drognitz beginnt der Bau der neuen Kläranlage mit Vorbereitungsarbeiten, desgleichen für Kläranlagen in Langenschade (mit Schlosskulm) sowie in Dorfilm, von wo im nächsten Jahr auch eine Verbindung nach Lothra geschaffen werden soll. In Dorfilm ist zugleich die Erneuerung des Ortsnetzes für rund 1,1 Millionen Euro geplant – allerdings wartet der ZWA hier noch auf eine Zusage für Fördermittel. Insgesamt sieht der Investitionsplan im Abwasserbereich Ausgaben von rund 22 Millionen Euro vor.

Trockenheit schlägt auf Wasserversorgung durch

Bliebe noch der Blick auf den Trinkwasserbereich, wo in diesem Jahr insgesamt rund elf Millionen Euro verbaut werden sollen. Zwar nicht der kostenintensivste, aber der regionalpolitisch relevanteste Einzelposten findet sich unter den neun Vorhaben zur Wasserspeicherung: Am Rudolstädter Wasserwerk Süd wird die Sanierung des 40 Jahre alten Sammelbehälters vorgezogen und damit zugleich der Umbau begonnen, um hier dem Nass aus den eigenen Bohrungen das Fernwasser aus der Leibis/Lichte-Talsperre hinzuzufügen. Ab Ende 2022 soll dann ein Mischwasser mit nur noch 10 Grad Deutscher Härte jene Rudolstädter Verbraucher erreichen, die bislang über das weit härtere Wasser aus ihren Hähnen klagen. Ebenfalls zur Härte-Absenkung beitragen sollen Sanierungsarbeiten an gleich fünf Abschnitten des Bad Blankenburger Ortsnetzes, mit denen auch hier der Anteil des Fernwassers erhöht und die Übernahme des um die 20 Grad harten Wassers aus der Angerquelle reduziert werden soll. Im südlichen Verbandsgebiet liege der Schwerpunkt vor allem auf der Verbesserung der Wasserqualität sowie der stabilen Versorgung auch in Zeiten eingeschränkten Eigenaufkommens aus örtlichen Fassungen, erläutert Invest-Abteilungsleiter Weller. Im Loquitztal, wo es immer mal Probleme mit Sulfat- und Selen-Werten sowie Trübungen gebe, werden deshalb in diesem Jahr neue Verbundleitungen von Marktgölitz zum erneuerten Hochbehälter und von dort ins Ortsnetz von Oberloquitz gezogen. Für stabilere Verhältnisse in Leutenberg soll der neue Hochbehälter am Löhmberg sorgen, der in diesem Jahr fertig wird ebenso wie jeder am Roten Berg in Gorndorf.

Die Trockenheit der letzten Jahre und der Klimawandel insgesamt mache sich auch bei der Wasserversorgung im Landkreis bemerkbar, bestätigt Geschäftsleiter Stausberg. Zum einen durch sinkende Pegelstände in den Brunnen und Quellfassungen, zum anderen durch mehr Aufwand beim Aufbereiten des Rohwassers. Situationen wie in Schloßkulm, wo man wegen zu geringer Quellmengen seit einem Jahr wöchentlich einen Wasserwagen entsende, seien aber die Ausnahme. Und bald erledigt: In diesem Jahr soll mit dem Bau der Abwasserleitung von dort gen Langenschade auch die Verlegung einer Trinkwasser-Röhre beginnen, um Schloßkulm voraussichtlich ab Ende 2022 mit Nass aus dem Heide-System versorgen zu können.