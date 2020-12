Verbraucher im größten Teil des Landkreises werden ab Anfang 2021 mehr für Trink- und die Abwasser ausgeben müssen. Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt (ZWA) stimmte am Mittwoch einer von der Verwaltung vorgelegten Gebührenanpassung zu.

So steigt die Verbrauchsgebühr für Trinkwasser zwar nur um fünf Cent auf 1,86 Euro je Kubikmeter, die Grundgebühr indes deutlich. Verbraucher mit einem Wasserzähler der Kapazität 2,5 Kubikmeter je Stunde zahlen künftig 171,60 Euro pro Jahr statt bislang 124,80 Euro. Diese Steigerung um 37,5 Prozent setzt sich über alle Zählergrößen fort.

Grundgebühr für Abwasser wird neu eingeführt

Beim Abwasser wird die Leistungsgebühr für alle Haushalte, die an eine zentrale Kläranlage angeschlossen sind, mit 1,82 Euro je Kubikmeter zwar um sechs Cent günstiger als bislang. Jedoch führt der ZWA nun eine Grundgebühr ein, die zum Beispiel für Haushalte mit einem Wasserzähler der Kapazität 2,5 Kubikmeter je Stunde 96 Euro pro Jahr beträgt.

Ebenfalls angezogen werden die Entsorgungsgebühren für sogenannte Teileinleiter, die um 41 bzw. 43 Cent je Kubikmeter steigen. Die Gebühr für Niederschlagswasser wird von bislang 34 auf künftig 40 Cent je Quadratmeter erhöht.

Jörg Reichl: Saubere und ordentliche Kalkulation

Diskutiert wurden die Erhöhungen, die laut ZWA-Geschäftsleiter Andreas Stausberg bereits während der Erarbeitung den Verbandsgremien wie auch in Einzelgesprächen vorgestellt worden waren, von den anwesenden Bürgermeistern nur kurz. Rudolstadts Rathaus-Chef Jörg Reichl attestierte dem ZWA eine „saubere und ordentliche“ Kalkulation. Saalfelds Beigeordnete Bettina Fiedler sieht vor allem die Landespolitik gefordert, das enorme Kostenwachstum durch den Anschluss sehr kleiner Orte wieder einzudämmen.

ZWA-Geschäftsleitung und der Verbandsvorsitzende Klaus-Dieter Marten verwiesen darauf, dass man zuvor zehn Jahre im Abwasserbereich und sechs beim Trinkwasser die Gebühren stabil gehalten habe, obwohl Durchschnittseinkommen, Bau- und Materialpreise sowie allgemeine Kosten teils kräftig gestiegen seien. Hinzu kämen strengere Umweltschutzauflagen, die voranschreitende Digitalisierung und klimatische Veränderungen.

Die neue Abwasser-Grundgebühr, die in anderen Verbänden längst üblich sei, soll für mehr Einnahmestabilität vor allem zur Abdeckung der Fixkosten sorgen, die unabhängig vom Verbrauch anfallen. Im Gegenzug werde die Leistungsgebühr für Volleinleiter und damit für die weitaus meisten Haushalte gesenkt.

Auch Wunsch nach weichem Wasser kostet

Neben den steigenden Betriebskosten würden auch gesetzliche Veränderungen die Kosten treiben, so Stausberg. Zum Beispiel sehe das 2019 novellierte Thüringer Wassergesetz vor, dass in der Endkonsequenz rund 95 Prozent der Haushalte im Verbandsgebiet an zentrale Kläranlagenangeschlossen werden; derzeit liege man bei einem Anschlussgrad von 84 Prozent. Ein weiterer Ausbau des Kanalnetzes sowie weitere Kläranlagen seien also absehbar, wobei die teils gebirgige Landschaft sowie große Entfernungen zwischen den Dörfern und Siedlungen die Investitionen verteuerten.

Im Trinkwasserbereich müsse man vor allem auf teils sinkende Dargebote und zunehmende Grenzwert-Überschreitungen etwa bei Nitraten reagieren; zudem nehme man dem Wunsch der Verbraucher nach weicherem Wasser zum Beispiel in Rudolstadt ernst und werde das technisch umsetzen. Doch all das koste eben auch Geld.