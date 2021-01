Wieso für Katzhütte eine Corona-Klappe im Landtag offen steht

Darum, ob der Bürgerentscheid vom 6. Januar 2019 zu Recht oder zu Unrecht von der Kommunalaufsicht für nichtig erklärt wurde, streiten sich derzeit die Verwaltungsrechtler, nachdem in der ersten Instanz in Gera zwar der Kommunalaufsicht die Berechtigung für diesen Schritt aberkannt, die inhaltlichen Mängel an der Durchführung selbst aber bestätigt wurden. Abseits dieser Fingerhakelei sei der Fall aber eigentlich nur noch einer von “deklamatorischem Wert”, so die Kommunalaufsicht des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Denn die in dem Gesetz festgeschriebene Frist von zwei Jahren, in denen das Ergebnis für den Gemeinderat eine bindende Wirkung entfalte, sei ja längst abgelaufen.

Dem widerspricht Frank Kuschel. Der Kommunalrechtsexperte, bis Ende des letzten Legislatur selbst für die Linke im Landtag und am Gesetzgebungsverfahren beteiligt, sieht die Zweijahresfrist noch gar nicht gestartet, denn mit der Beanstandung und Nichtigerkärung sei die Angelegenheit schwebend und zwei Jahre könnten erst beginnen, wenn es ein rechtskräftiges Urteil gebe.

Zu mehr Klarheit führt auch dieser Fristenstreit nicht. Ob der Entscheid gültig ist oder nicht, macht für die Gemeinde nämlich keinen Unterschied. Auch ohne Bürgerentscheid hat sie eine Beschlusslage des Gemeinderates. Und die lautet: Beitritt zur Landgemeinde Großbreitenbach. Und nicht nur das: Die Gemeinde Katzhütte hat auch den Gründungsvertrag der Landgemeinde mit unterschrieben. Ihn auch zu erfüllen, so Frank Kuschel, sei Pflicht aller Seiten, das Land also in der Pflicht, über den sich daraus ergebenden Antrag der Gemeinde Katzhütte zügig zu entscheiden.

Bis vor wenigen Tagen war im landespolitischen Erfurt übereinstimmende Ansicht, dass Gebietsveränderungen in diesem Jahr nicht mehr rechtzeitig vor der Landtagswahl im April beschlossen werden könnten. Dann kam die Nachricht von der coronabedingten Verschiebung der Wahlen auf den Herbst. Was der Linke Frank Kuschel für die Wahlchancen seiner Partei wegen des gegenläufigen Bundestrends als Hiobsbotschaft ansieht, eröffnet für Katzhütte plötzlich einen Silberstreif.

In Erfurt sei man übereingekommen, nun doch noch eine Charge freiwilliger Gebietsveränderungen durchzuwinken. Uwe Höhn (SPD), eigens damit beauftragter Staatssekretär, soll im kommenden Monat rapportieren, welche Gemeinden und Anträge dies betreffe. Nicht zuletzt deswegen, weil auch wieder eine Millionensumme für diesbezüglich weiterhin geltende Pro-Kopf-Prämie im Landeshaushalt eingeplant sei, so Kuschel weiter.

Dass er den Katzhütte-Großbreitenbach-Antrag als qualifiziert vorliegend ansieht, überrascht nicht. Frank Kuschel sieht auch das Argument der Saalfelder Kommunalaufsicht, dass die Landgemeinde Großbreitenbach erst einen erneuten Antrag (mit allen zeitraubenden Begleitformalitäten) auf den Weg bringen müsse, als unzutreffend an und argumentiert: Die Landgemeinde Großbreitenbach sei Rechtsnachfolger all der Kommunen, die mit Katzhütte einen Vertrag geschlossen haben und als solche ebenso in der Pflicht, diesen einzuhalten, wie Katzhütte selbst. Immerhin räumt er ein: Die neue Landgemeinde könne natürlich einen Beschluss fassen, diesen Vertrag aufzukündigen. Der Ausgangszustand sei aber, dass ein Vertrag vorliege.

Frank Kuschel sieht also alle Voraussetzungen als gegeben an, dass der Antrag auf Gebietsveränderung im Landtag zur Abstimmung gelangt. Der Kommune will er raten, das Thema via Gemeinderat nochmals zu thematisieren, damit der Landtag davon Kenntnis nimmt. Allerdings warnt er davor, erneut einen förmlichen Antrag zu stellen. Dieser könne unter Umständen nämlich dazu führen, dass das Verfahren dann als ein neues eingestuft wird und sich hinten anstellen muss. Mit allen verzögernden Konsequenzen.