Wochenendmagnet Oberweißbach mit Sonne und Schnee satt

Bei exzellenten Bedingungen waren am Wochenende rund um das vom Fröbelturm bekrönte Kirchberg-Massiv Winterfreunde besonders aus dem Landkreis aktiv, darunter auch diese künftig in Deesbach wohnende Familie, die zusätzlich auf einen Geburtstag anzustoßen hatte.

Das Wetter hielt, was der Bericht versprochen hatte und so reagierten die Menschen ebenso erwartet: In Scharen stürmten sie am Wochenende wie wohl überall in Thüringen die verschneite Natur. Sonnenbrillen waren mindestens am Sonntag ein fast unverzichtbares Utensil, nachdem die klare Nacht auf Sonntag nochmals vielerorts sehr strengen Frost zur Folge hatte.