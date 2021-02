Die Feuerwehr war am Freitagabend in Zeigerheim im Einsatz

Zeigerheim. Zum Brand in einem Wohnhaus ist es am Freitagabend, 19. Februar, in der Ortsmitte von Zeigerheim gekommen. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz. Betroffen war offenbar ein Raum des Gebäudes. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte gelang es, das Feuer bald unter Kontrolle zu bringen und somit Schlimmeres zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.