Zahlreiche Cannabispflanzen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sichergestellt

Milbitz bei Rottenbach Bei einem Polizeieinsatz in Milbitz bei Rottenbach sind mehrere Cannabispflanzen aufgefunden worden. Die Beamten entdeckten auch weitere illegale Gegenstände.

Am Donnerstagabend ist es bei einem 28-Jährigen in Milbitz bei Rottenbach zu einem polizeilichen Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei in der Wohnung des Mannes insgesamt zwölf bis zu 1,60 Meter hohe Cannabispflanzen entdeckt.

Außerdem fanden die Beamten ein Aufzuchtzelt mit Ventilator und einen verbotenen Schlagring auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz eingeleitet.