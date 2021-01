Zehn Monate aus Sicht eines Rudolstädter Entertainers

Die 202. Folge „Song@Home“ wird geschnitten. Die gesamte Produktion der Videos macht Hendrik Püschel selbst in seinem Studio.

Rudolstadt Hendrik Püschel aus Rudolstadt stellte mit „Song@Home“ einen Kontakt zu Fans her. Doch das ersetzt nicht die Bühnenpräsenz.

Rudolstadt. „Wie man über die Zeit kommt? Man kann nur versuchen, nicht daran zu denken, wie man über die Zeit kommt“, sagt Hendrik Püschel. Der Sänger und Entertainer aus Rudolstadt zieht nach etwa zehn Monaten ohne Bühne Bilanz. Noch viel mehr will aber eigentlich nur nach vorn schauen - mit Planungssicherheit.

Wenn Anfragen für die zweite Jahreshälfte herein kommen, fehle ihm die Orientierung. „Sind wieder Hochzeiten mit 100 Menschen erlaubt? Oder doch nur zehn Leute beim runden Geburtstag für weniger Geld? Was nimmt man an, wenn Anfragen für denselben Tag kommen?“, gibt Hendrik Püschel zu bedenken.

Aktuell Arbeit an kleineren Aufträgen

Aktuell arbeite er an kleineren Aufträgen wie Websites oder Werbungen. Von einer Novemberhilfe habe er noch nichts abbekommen. Die Bedingungen dafür erfülle so gut wie niemand, „weil man als unmittelbar Betroffener zählen muss“, erklärt er.

Ob Dienstleister wie er darunter fallen, ist noch ungewiss. „Die Entscheider haben an dieser Stelle überhaupt keine Ahnung davon, wie Soloselbstständige, Künstler und Dienstleister in der Kultur arbeiten. Ein Freund meinte kürzlich, dass wir nicht die Sahnehäubchen auf der Torte sind, sondern die Hefe im Teig. So ist es.“

Die finanzielle Situation ist eine Seite, die mentale eine andere. „Song@Home ist mehr als eine Fingerübung“, sagt Hendrik Püschel. Seit März 2020 gehen seine Videos unter dem Titel „Song@Home“ in sämtliche Kanäle. Die Beiträge wurden im Laufe der Zeit immer umfangreicher und aufwendiger.

„Das Feedback ist geil“, resümiert er. Ein jüngstes Kompliment war „Du bringst Freude.“ Für ihn ist das Format eine Möglichkeit mit seinen Fans, Partnern und Freunden in Kontakt zu bleiben. „Doch der wahre Austausch, das Persönliche, fehlt.“