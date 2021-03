Zum 1. Mai fertig: Emporensaal und Ahnensaal in Schwarzburg

Am 1. Mai, also fast genau drei Jahre nach der Wiedereröffnung der Zeughaussammlung auf der Schwarzburg und der Einweihung des neuen Torhauses am 12. Mai 2018, steht erneut ein Meilenstein auf der Tagesordnung: Dann werden sowohl der alte Ahnensaal als auch der neu konzipierte Emporensaal im Langhaus von Schloss Schwarzburg ihrer Bestimmung übergeben. Das erklärte Dr. Marta Doehler-Behzadi, Geschäftsführerin der IBA Thüringen auf der Jahrespressekonferenz am Dienstag. Gemeinsam mit dem Eigentümer, der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und dem Förderverein "Schloss Schwarzburg - Denkort der Demokratie" soll die Einweihung festlich begangen werden, ohne dass schon klar sei, auf welche Weise genau der Festakt sich den Corona-Beschränkungen anpassen müsse.