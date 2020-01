Zuweilen mehrere Anläufe bis zum Eierkauf

Wer mit den Hühnern aufsteht, muss in diesen Tagen gar nicht mal so früh raus: Deutlich nach neun Uhr öffnet Frank Schortmann die Auslauf-Luken an seinen zwei mobilen Ställen auf einem Feld zwischen Kaufland-Markt und Oberwellenborn, braune, weiße und grau gesprenkelte Hennen trippeln heraus und streben ins Licht der Wintermorgensonne. „Wenn es noch dunkel oder grau und trüb ist, wollen die gar nicht raus“, erklärt Schortmann, „aber dann werden sie von den Wächtern gescheucht.“

Telefonhäuschen ist jetzt „Eierzelle“

Die Wächter, das sind zwei Ziegenböcke, die gern auch die Nacht im Hühnerstall verbringen und nun zwecks Morgentoilette eilig die schmale Stiege gen Boden passieren. Wegen der Ziegen traue sich kein Greifvogel an die Hennen, erläutert Schortmann, „weil sie so unberechenbar sind, wo sie gerade hin und drauf springen“.In den mobilen Ställen hält der 50-Jährige aktuell 345 Lege-Hybriden, die es in den nächsten Monaten auf eine durchschnittliche Eier-Zahl von 250 bis 300 pro Tag schaffen sollen, ernährt vom wechselnden Weide-Untergrund, Wasser und jahreszeitlich schwankender Körner-Zufütterung. Schortmann ist optimistisch, die Eier-Ausbeute zu erreichen – immerhin haben die 180 Hennen, die im vorigen Oktober mit dem ersten Stall-Anhänger kamen, binnen weniger Wochen einen Durchschnittswert von 150 Eiern erreicht. Verkauft werden sie per Selbstbedienung an Schortmanns Hof-Zufahrt in der „Eierzelle“, einem vormaligen Telefonhäuschen, das er in Ulm günstig erstanden und passenderweise dottergelb umlackiert hat. 30 Cent kostet ein Oberwellenborner Weide-Ei, bezahlt wird per Kasse des Vertrauens, was laut Schortmann ganz überwiegend funktioniert, und nur sehr selten ist, wenn er die Verkaufskiste mit frisch gelegten Eiern bestückt, noch eines aus der Vortagsproduktion übrig. „Es gibt Leute, die kommen dreimal umsonst und kriegen erst beim vierten Anlauf eine Zehnerpackung zum Mitnehmen voll“, berichtet der Oberwellenborner stolz. Mit knapp unter 350 Tieren zählt er noch zu den Kleinhaltungen und entgeht so knapp der Eier-Stempelpflicht. Aber kontrolliert durch das Veterinäramt wird trotzdem regelmäßig.

Mittelfristig zwei weitere Ställe geplant

Rund eine Stunde täglich habe er mit den Legehennen zu tun, unterm Strich decke der Ertrag inzwischen locker die Kosten und bringe einen kleinen Gewinn ein, so Schortmann, der mittelfristig die Zahl der Mobilställe auf vier verdoppeln will, damit dann eine Legehennen-Generation die nächste ohne Einbußen in der Eiermenge ablösen kann. Aber auch dann bleibe die Legehennen-Sparte sicher nur eine Ergänzung zum Fuhrgeschäft, mit dem Schortmann eigentlich seine Brötchen verdient. „Ich wollte es einfach mal probieren“, erklärt er seinen Schritt ins Ei-Geschäft, „und es den vielen Nörglern zeigen, die immer zu wissen glauben, dass so etwas nicht funktioniert.“

Immerhin, Ahnung von der Federvieh-Haltung hat der Oberwellenborner schon mitgebracht: Seit rund zehn Jahren zieht er Zwerg- und normale Brahmanen-Hühner auf, ist Mitglied im Könitzer Rassegeflügelverein. Auch die Edel-Hühner legen Eier, allerdings bei weitem zu wenige, um auch nur die Nachfrage in Schortmanns Familie zu befriedigen. Angestachelt worden sei er zudem durch die Beispiele ähnlicher Mobilställe in Kirchremda, Pößneck und Neunhofen. Außerdem ärgere es ihn, wenn viele Leute einerseits tiergerechte Haltung fordern, andererseits ohne weiter nachzudenken Billigeier im Supermarkt kaufen. „Bei mir können sie sehen, wie gut es den Hennen geht, die ihre Eier liefern – und das so etwa nicht für zehn Cent pro Stück zu machen ist“, betont Schortmann.