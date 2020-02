Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Prachtfohlen geboren im Haflingergestüt Meura

In Europas größtem Haflingergestüt erwartete man zu Beginn des Jahres Haflinger-Nachwuchs. Große Freude herrschte am Valentinstag: Gleich zwei Stutfohlen erblickten an diesem Tag das Licht der Welt. Wenn das mal kein gutes Omen ist.

Gegen 7 Uhr schenkte Mutterstute Bora Bora dem Gestüt das erste Fohlen das Jahres 2020. Vater ist der Hengst Souvenier. Als ein Edelbluthaflinger beeindruckt er immer wieder bei den Schauen mit eindrucksvollem Interieur und Exterieur. Er war Körreservesieger und Prämienhengst der süddeutschen Körung, Bundesprämienhengst, herausragender Sieger seiner Hengstleistungsprüfung in Moritzburg, erhielt Bronze auf dem Fahrponychampionat und erzielte Siege und Platzierungen bis zur Klasse L unter dem Sattel. Das zweite Stutfohlen, Mutterstute ist Eida, wurde zwölf Stunden später geboren. Für das Gestüt ist es ein Nachkomme des wahren Ausnahmepferds No Mercy, der als das Aushängeschild für die Pferdezucht in Meura gilt. Der Edelbluthaflinger war Reservesieger bei seiner Körung im Jahr 2008. Außerdem krönte er diesen Zuchterfolg 2011 und erhielt den Titel eines Bundessiegerhengstes. Im Mai kann er auf eine 14-jährige sportliche Karriere zurückblicken, in der er Siege in Prüfungen bis zur Klasse S** neben großen Pferden erzielen konnte. Deutschlandweit gehört er bei Haflingern und Edelbluthaflingern zur Spitze. Unter dem Sattel stellt er insbesondere bei Schauen eine Augenweide dar. Nun gilt es für das erste Fohlen des Jahres, dem Stutfohlen von Bora Bora und Souvenier, einen Namen zu finden. Entsprechend des väterlichen Namens soll der Namen des Fohlens mit der auffälligen Blesse auch den Anfangsbuchstaben „S“ erhalten. Nun ruft das Haflingergestüt Meura zur Namensgebung auf. Wie beim noch folgenden 1. Hengstfohlen werden die Gewinner beim Weideaustrieb am 26. April bekanntgegeben. Namensvorschläge für das Stutfohlen ans Haflingergestüt Meura, Ortsstraße 116, 98744 Meura