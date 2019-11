Zwischen Neuseenland und Thüringer Meer

Wenn am Pier 1 der Costa Cospuda, wie die Leipziger liebevoll ihre neue Badewanne nennen, die Sonne untergeht, füllen sich die Cafes an der Strandpromenade. Radfahrer, Inlinerfahrer und Jogger, die sich eben noch das breite Asphaltband rund um den See geteilt haben, sehen dem letzten Motorschiff des Tages nach, im Hafen spielen die Verklicker der Segelboote ein herbstliches Lied. In den Ferienwohnungen in zweiter Reihe steht das Abendessen auf dem Herd, Menschen mit Sporttaschen betreten die „Sauna am See“.

Natürliche Schönheit in Thüringen, aber keine Touristen

In der Alterbucht des Hohenwartestausees, die das Leipziger Neuseenland an natürlicher Schönheit weit übertrifft, stehen zur selben Zeit zwei einsame Pkw auf dem großen Parkplatz. Der Campingplatz hat Ende Oktober die Saison beendet, ein paar Dauercamper machen ihre Bungalows winterfest. Touristen sucht man vergeblich. Was sollten sie auch hier?

Der Gegensatz könnte größer kaum sein. Hier das pulsierende Leben mit Gastronomie, Urlauberquartieren, Aussichtsturm, Freizeitpark und einer Wildwasserkanustrecke um die Ecke. Dort die Aussicht auf einen Turm an der Staumauer und eine Saisonpause, die bis zu den ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühjahrs andauern wird. Dabei hatten die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstandenen Saalestauseen einen Startvorteil von rund 50 Jahren. Das, was man heute Neuseenland nennt, war bis in die 1990er Jahre hinein hässlichste Bergbaulandschaft. Heute übernachten dort rund 700.000 Gäste pro Jahr, die Grundstücke am Rande der alten Krater zählen zu den teuersten in ganz Sachsen. In fast allen touristischen Parametern hat das Neuseenland das Thüringer Meer überholt. Ohne einzuholen.

Warum das so ist, darüber gibt es verschiedene Ansichten. „Leipzig Region ist die gemeinsame Dachmarke, unter der das Neuseenland selbstbewusst auftritt und zum Gelingen des Ganzen beiträgt,“ sagt Arno Jesse, Vizechef des Tourismusvereins Neuseenland. Einigkeit sei der Schlüssel zum Erfolg. „Für mich ist die wichtigste Grundlage des Erfolges ein gemeinsamer Wille“, sagt Steffi Hammer, die als Rundfunkjournalistin lange Zeit von Saalfeld aus die Entwicklung an der Saalekaskade verfolgt hat und heute in Leipzig lebt. Ob Landesregierung, Bergbaufolgeunternehmen, Kommunen und Bevölkerung - alle hätten an einem Strang gezogen. „In Thüringen gibt es an den entscheidenden Stellen zu viele Leute, die die sprichwörtliche Ruhe am Stausee sehr lieben und sie mit Klauen und Zähnen verteidigen“, so Steffi Hammer. Michael Marx, seit 28 Jahren als engagierter Hotelier am Schlossberg in Ziegenrück tätig, kann davon ein Lied singen. Er kann sich an mindestens drei Stauseeprogramme erinnern, die in Erfurter Schubladen vermodern. Projekte wurden zerredet. Saaleradweg, Rundwanderweg, der Weg zum Bockfelsen - nichts wurde zu Ende gebracht. Von der fehlenden Brücke an der Linkenmühle ganz zu schweigen. Während man die Saalestauseen weitgehend sich selbst überließ, seien nach Oberhof in den vergangenen 25 Jahren 125 Millionen Euro an Fördermitteln geflossen. „Für fünf Tage Biathlon und vielleicht drei Wochen Schnee“, sagt Marx voller Bitternis. Auch Robert Geheeb (SPD), der aktuell dem Zweckverband Thüringer Meer vorsteht, sieht den Grund für die unzureichende Entwicklung hier in Erfurt. Kein politisches Schwergewicht in Thüringen habe sich in den vergangenen 30 Jahren für die Region eingesetzt. Zudem hätten Ministerialbürokraten etwas dagegen gehabt, „dass hier etwas entwickelt wird“, sagt der Leutenberger Bürgermeister.

Großraum mit mehr als einer Million Einwohnern

Auf die besseren infrastrukturellen Voraussetzungen der Leipziger Region mit Autobahnanbindung und einem Großraum mit mehr als einer Million Einwohnern macht Enrico Gräfe aufmerksam, Kommunalpolitiker und Webexperte aus Rudolstadt. Uwe Posselt, einer der profundesten Kenner des Thüringer Meers, sieht den Grund vornehmlich im Geld, das im Leipziger Revier in Strömen floss und am Stausee stets nur tröpfelte. Für Rekultivierungsprojekte seien dort über zwei Milliarden Euro ausgegeben worden, „allein der Kanupark am Markleeberger See hat mehr Fördermittel bekommen, als das gesamte Thüringer Meer in 30 Jahren“, sagt Posselt.

Im Cospudener See spiegelt sich am Abend das Feuerwerk einer der vielen Parties in der Gegend. In der Alterbucht sagt der letzte Fuchs dem ersten Hasen „Gute Nacht“. Dann ist es still.