Stadtroda. Mehr Bewegung und gesündere Ernährung: Wie durch eine Aktion in der Grundschule Milo Barus in Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis Kinder dazu motiviert werden sollen

„Was ist ein Sprint und was bedeutet Slalom?“, fragt Frank Richter, Projektleiter bei dem Verein Expika, mit Sitz in Leipzig. Etliche Kinder haben sich in der Turnhalle der Grundschule „Milo Barus“ in Stadtroda eingefunden und um Richter versammelt. Hände werden gehoben, um seine Fragen zu beantworten. Bunte Hütchen wurden aufgestellt, noch einige letzte Erklärungen folgen, dann dürfen die Grundschüler sportlich aktiv werden und im wahrsten Sinne des Wortes lossprinten.

Lichtschranken messen Endzeiten, Reaktionsfähigkeit und Co.

Der Leipziger Verein, der erstmals zu Gast in der Grundschule „Milo Barus“ in Stadtroda ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung zu motivieren. So ist der aufgebaute Kindersprint-Laufparcours mit vielen Lichtschranken ausgestattet. Auf diese Weise wird nicht nur eine Endzeit gemessen, sondern auch Reaktionsfähigkeit, Antrittsschnelligkeit und Pendelvermögen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

„Das bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich immer wieder zu verbessern. Und viele Gründe für die Kinder, immer wieder durch den Parcours zu sprinten“, sagt Frank Richter. Auch eine Urkunde gibt es am Ende der Sportveranstaltung für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in Stadtroda.

Alle Klassen der Grundschule „Milo Barus“ in Stadtroda machen mit

„Insgesamt 230 Kinder nehmen an der Aktion teil“, sagt Schulleiter Stefan Böhm. Alles sei super organisiert, lobt er. Gesponsert wird der besonders sportliche Tag in Stadtroda vom Rewe-Markt Richard Geitner. Auch eine Kiste mit Sportutensilien, wie zum Beispiel verschiedenen Bällen und Springseilen übergibt der Markt an die Grundschüler. Warum es für das Unternehmen wichtig gewesen sei, die Aktion zu unterstützen? „Gesunde Ernährung und Bewegung sind sehr wichtig“, sagt Nicole Pütz, stellvertretende Marktleiterin. „Die Kinder sollen lernen, sich gesund zu ernähren und sich zu bewegen“, sagt sie.