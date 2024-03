Schlöben/Hermsdorf. Saale-Holzland: Zu Ostern wird es in Schlöben und umliegenden Ortschaften Gottesdienste geben. In der Osternacht wird sogar ein Baby getauft.

Kein kirchliches Fest vereint die Bandbreite menschlicher Emotionen so sehr wie das Osterfest. „Vom Schmerz am Karfreitag bis zum Ostersonntag, an dem wir das Leben feiern“, fasst es Pfarrer Stephan Elsässer von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Hermsdorf/Schlöben in einem Satz zusammen. Ostern ist das höchste Kirchenfest und um einiges älter als Weihnachten. In die Organisation des bevorstehenden feierlichen Wochenendes haben Elsässer und seine Mitstreiter einige Kraft investiert.

Höhepunkt sei der Orgelkreuzweg am Karfreitag, verrät Elsässer. Die diesjährige Karfreitagsmusik vereine zwei Werke. „Im Mittelpunkt steht ‚Stationen – Ein Kreuzweg für Orgel‘ des zeitgenössischen Komponisten Lothar Graap“, erzählt der Pfarrer. Der 1933 geborene Graap habe das Leiden und Sterben Jesu höchst beklemmend in Töne gesetzt. Das Werk wurde nach Grafiken von Katharina Volbers komponiert, die in Barlachscher Tradition die 14 Stationen des Martyriums Jesu in Schwarz-Weiß visualisierte. Zum Konzert sollen diese Grafiken den Gläubigen nahegebracht werden. „Die Texte zwischen den Orgelstücken stammen von Armin Juhre, der auch als Textdichter moderner geistlicher Lieder bekannt geworden ist“, ergänzt Elsässer.

Christopher Hausmann aus Jena beschreitet am Karfreitag den Orgelkreuzweg des zeitgenössischen Komponisten Lothar Graap. © privat | Privat

Das Graapsche Werk wird umrahmt und vertieft durch ausgewählte Stücke aus „Via Crucis/Der Kreuzweg“ von Franz Liszt. „Beide Werke ergänzen sich auf überraschende Weise. So entsteht ein Gesamtbild, das den Karfreitag noch eindrücklicher erlebbar macht“, schwärmt Pfarrer Elsässer.

An der Schlöbener Orgel sitzt am Karfreitag der promovierte Christopher Hausmann, Jahrgang 1963. Er ist hauptamtlicher Organist, nebenberuflich freier Kirchenmusiker mit Schwerpunkt Orgel, Cembalo und Chormusik. Seit 1992 lebt er in Jena, begleitete verschiedene Musikprojekte und -produktionen.

Mennewitz: Kreuzweg selbst erschließen

Im unweit von Schlöben gelegenen Mennewitz erhalten Gläubige Gelegenheit, sich den Kreuzweg individuell zu erschließen. Um die Kirche werden Bilder und Texte vom Ökumenischen Jugendkreuzweg aufgestellt. Die Ausstellung wird ganztägig zu sehen sein. „In der Coronazeit wurde diese Idee geboren. Die Resonanz war so überwältigend, dass wir uns entschlossen haben, damit weiterzumachen“, sagt Elsässer.

In Schlöben beginnt das Osterwochenende am Gründonnerstag mit dem Tischabendmahl als Mitbring-Buffet. Feierlich wird es zur Heiligen Osternacht am fortgeschrittenen Samstagabend. Die Nacht beginnt gegen 22 Uhr in der finsteren Kirche der Nachbargemeinde Gröben. „Feierlich wird die Osterkerze hereingetragen. An ihr entzünden die Besucher ihre Handkerzen. Es soll spürbar werden, dass Licht einzieht und mit ihm die Hoffnung“, stimmt der Kirchenmann auf die Messe ein. In diesem Jahr finde in der Osternacht eine Babytaufe statt. „Der Vater des Kindes ist auf den Tag genau vor 22 Jahren getauft worden“, erzählt der Pfarrer.

Kirchennacht wird verschieden zelebriert

Die Kirchennacht werde auf verschiedene Weise begangen, so Elsässer. „Manche Gemeinden treffen sich morgens fünf Uhr. „Nach dem Gottesdienst aus der Kirche ins Helle zu treten und die Vögel zwitschern zu hören, hat natürlich auch etwas.“ Doch Schlöben habe sich für die 22 Uhr-Variante entschieden.

Überlebenswichtig sei, den täglichen schlechten Nachrichten positive entgegenzusetzen, so die Botschaft des Pfarrers. „Schlechte Nachrichten machen die Menschen krank, wir brauchen ein Gegengewicht“, sagt er. Hass, Tod und Gewalt hätten auf Dauer keinen Bestand, ist er sich sicher. „Wir müssen uns unterhaken und immer weiter gehen.“

Termine: 28. März (Gründonnerstag), 19 Uhr, Agapemahl, Oberndorf, Schlöben; 29. März (Karfreitag), Kreuzwege mit Orgelmusik, 10 Uhr Mennewitz, 11 Uhr Schlöben sowie Gottesdienste in Hermsdorf (10 Uhr) und Schleifreisen (14 Uhr); 30. März (Karsamstag), 22 Uhr Heilige Osternacht, Kirche Gröben mit Abendmahl; 31. März (Ostersonntag), 10 Uhr Kindergottesdienst Hermsdorf, 11 Uhr Gottesdienst in Rabis