Altenburger Land. Osterfreuden im Altenburger Land: Vielfalt von Tradition und Kuriosität. Sogar die Flugwelt Nobitz hebt ab in eine ganz besondere Saison

Wo schon vor Ostern geschmückt und gefeiert wird.

Was Vereine und Verbände auf die Beine stellen.

Wo Vielfalt und Tradition eine Rolle spielen.

Das Osterfest steht vor der Tür und damit ein langes Wochenende. Langeweile wird garantiert nicht aufkommen, blickt man in den Veranstaltungskalender im Altenburger Land vom 29. März bis 1. April.

Traditionelles aus der Region an der Bockwindmühle Lumpzig

Der Verein Altenburger Bauernhöfe e. V. lädt am Samstag, 30. März, von 11 bis 16 Uhr, zum traditionellen Ostermarkt an der Lumpziger Bockwindmühle. Ein kleines, aber feines Markttreiben wartet auf die Besucher: Keramik aus Ponitz, Korb- und Flechtwaren aus Altenburg, Korkschmuck aus Wintersdorf, bunte Taschen und Accessoires by Nise, Häkeltiere und Handarbeiten von Franzis Fundus, Apfelsaft und Obstbrände der Triller Manufaktur, Ziegenkäse vom Holler-Hof und vom Berghof Pfeiffer eine Auswahl an Pflanzen und Gemüse. Die Käserei Altenburger Land wird ihre reichhaltige Produktpalette anbieten. Lumpziger Mühlenbrote werden gebacken, Kartoffelpuffer gebrutzelt. Der Schmöllner Mutzbratenkönig bietet seinen guten Mutzbraten und weitere regionale Spezialitäten an. Die Gulaschsuppe vom Gasthof Lumpzig aus dem Kessel gehört traditionell zum Angebot. Für die Jüngsten wird es ein Bastel- und Mitmachangebot des Vereins Kreativ-Konsum Kriebitzsch geben. Der Erlös daraus fließt danach dem Kreativ-Verein zu.

Spaß für die ganze Familie bei den Straußenfarmern in Hartha

Die Straußenfarmer in Hartha laden am Ostermontag, 1. April zum Fest. Das Motto ab 11 Uhr: Ach, du dickes Ei. Vor allem Familien und Kinder kommen an diesem Tag auf ihre Kosten bei den Straußenfarmern mit Kinderland, Eierlauf, Eierbasteln, Kinderschminken, Schnipseljagd und vielem mehr. Eine Falknerei ist außerdem zu Gast. Darüber gibt es auf der weitläufigen Straußenfarm viel zu sehen und zu entdecken.

Auferstehungsandacht und Ostermontagskonzert in Grünberg

Zur Auferstehungsandacht lädt die Kirche Grünberg am Ostersonntag, 31. März, ein. Sie beginnt um 6.30 Uhr: Ein Feuer an der Kirche wird brennen, Osterkerzen entzünden und dann beginnt die Andacht. Musikalisch geht es in dem Gotteshaus am Ostermontag, 1. April, weiter. Um 16 Uhr beginnt dort das Ostermontagskonzert mit dem „Linden-Duo“. Es erklingen Volks- und Wanderlieder verschiedener Traditionen. Neben Osterliedern werden auch Lieder des Neubeginns und des Frühlings zu hören sein. Zwei sichere Stimmen begleiten das Konzert, während Texte zum Mitsingen bereitgelegt werden. Denn die eigentliche Faszination dieses Programmes eröffnet sich im Erlebnis des gemeinsamen Gesangs.

Wo an Ostern Milben und Mutz zur großen Spaß-Gala einladen

Am Ostermontag, 1. April findet das 19. satirische Aprilspektakel des Milbenkäsemuseums auf dem Saal des Würchwitz statt. Das diesjährige Motto heißt „Milben, Mutz und Huckelkuchen“. Nur, wer im Kostüm als Milbe oder Mutz oder Huckelkuchen kommt, darf diese Veranstaltung besuchen. Aber: Wer Milben oder einen Mutz zu Hause füttert oder einen Huckelkuchen backen kann, darf auch ohne Kostüm rein. Bereits ab 14 Uhr ist kulinarisches Vorglühen angesagt. Es gibt ein extra für diesen Tag kreiertes Milben-Mutz-Getränk sowie den echten osterländischen Huckelkuchen. Gleichzeitig wird das Käsekuchenbuffet eröffnet. Pünktlich 15 Uhr wird dann die satirische Geburtstagsparty mit Obermilbe Humus und Clown Lulu eröffnet. Wunderschöne Tanzmilben und Mutze aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt tanzen eine gigantische Milben-Mutz-Gala. Punkt 17 Uhr endet die große Milben-Mutz-Huckelkuchen-Show.

Ostern im Inselzoo Altenburg - für Familien immer ein Volltreffer. © Jana Borath | Jana Borath

Auf diesem Eiland kommen Kinder garantiert auf ihre Kosten

An den Osterfeiertagen werden im Altenburger Inselzoo wieder zahlreiche Besucher erwartet. Da trifft es sich gut, dass ab 29. März (Karfreitag) die längeren Sommer-Öffnungszeiten gelten. Das heißt: Der Inselzoo ist dann täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist immer bis 17.30 Uhr. So bleibt mehr Zeit, um die Tiere zu beobachten oder den Erlebnispfad zu erkunden. Am Sonnabend, 30. März, lohnt sich ein Besuch des Altenburger Inselzoos für Familien mit Kindern besonders. An dem Tag schaut nämlich der Osterhase dort vorbei. Alle Jahre wieder stattet der langohrige Kinderfreund dem Eiland im Großen Teich über die Osterfeiertage einen Besuch ab. Auch in diesem Jahr wird der Osterhase um 10 Uhr erwartet. Er wird kleine Überraschungen an die Kinder verteilen, solange der Vorrat reicht. Die Mädchen und Jungen können an dem Sonnabend ab 10.30 Uhr im Inselzoo mit verschiedenen Materialien basteln, auch gibt es Malvorlagen für kleinere Kinder. Die kostenlose Bastelaktion wird etwa bis 13.30 Uhr angeboten.

In dieser Stadtbibliothek wird es besonders österlich

Förderverein und Vorlesepaten laden zu einem Ostermarkt in die Altenburger Stadtbibliothek, Lindenaustraße 14. Der Termin: Mittwoch, 27. März, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Ein buntes Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher, unter anderem wird es Bastel- und Vorleseaktionen geben.

Flugwelt in Nobitz startet Ostern in eine ganz besondere Saison

2004 gründete sich der Museumsverein am Flugplatz in Nobitz. Somit feiert die Flugwelt in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Aber es gibt noch ein weiteres Jubiläum: Der Flugplatz, um dessen Geschichte der Großteil der Ausstellung handelt, wird stolze 111 Jahre. Am Osterwochenende startet für die Mitglieder des Vereins somit eine ganz besondere Saison. Die Ehrenamtlichen waren dafür nicht untätig. Als Highlight kann die Neugestaltung der Ausstellung „Radar - Sehen im Dunkeln“ mit dem einzigartigen Funktionsmodell des Würzburg-Radars betrachtet werden. Darüber hinaus widmen sich etliche Schautafeln den verdienten Frauen der Fliegerei. Auch auf dem Sektor Veranstaltungen erwartet den Besuchern viel Abwechslung und Action. Die Flugweltler und ihre Fans erwarten ihre Gäste vom 29. März bis 1. April jeweils von 10 bis 17 Uhr für den gemeinsamen Start in die Flugweltsaison.