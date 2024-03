Dornburg-Camburg. Eine gute Nachricht gibt es aus Dorndorf-Steudnitz. Zudem gibt es weitere Meldungen aus der Stadt Dornburg-Camburg.

Dieter Kneist hatte Ende des vergangenen Jahres einen Hilferuf ausgesendet: Der Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz, die eine Initiative um Dieter Kneist ehrenamtlich betreibt, drohte die Sperrung. Vier erkrankte Bäume waren kurz davor, auf das bei vielen Menschen aus der Region beliebte Ausflugsziel zu stürzen. Um die Bäume fällen lassen zu können, war die Initiative auf Spenden angewiesen.

Inzwischen sind die Bäume gefällt worden. Zahlreiche Menschen, aber auch Unternehmen und Vereine hatten insgesamt 3500 Euro gespendet, wodurch die von der Firma Baummarder aus Golmsdorf ausgeführten Arbeiten finanziert werden konnten.

„Die eingesammelte Summe spiegelt die Wertschätzung wider, die die Kneipp-Anlage erfährt. Ich freue mich, dass sie weiterhin genutzt werden kann“, sagt der Ortsteilbürgermeister von Dorndorf-Steudnitz, Matthias Bornschein (CDU). Er hoffe, dass die nachgepflanzten Bäume an der Anlage nun schnell wachsen.

Kunst in der Stadtkirche Camburg

Eine von Konfirmanden gestaltete Kunstinstallation ist seit Kurzem in der Stadtkirche in Camburg zu sehen. Das raumfüllende Projekt „Himmelsleiter“ bezieht sich auf die Geschichte „Jakob träumt von der Himmelsleiter“ aus dem 1. Buch Mose und soll bis mindestens Pfingsten zu sehen sein. Jeder der Konfirmanden erzählt in einem Video zudem die Geschichte zu „seinem Engel“. Die Videos können in der Ausstellung per QR-Code gescannt werden.

Das Kunstprojekt „Himmelsleiter“ in der Stadtkirche in Camburg © Funke Medien Thüringen | Marcus Voigt

Die Kunstinstallation kann zu den Öffnungszeiten der Kirche angeschaut werden. Der Eintritt ist frei.

Dornburg sucht Talente fürs Rosenfest

Zum Dornburger Rosenfest am 29. Juni wird es wieder eine Talente-Show auf der großen Bühne geben. Der Vorentscheid in der Dornburger Turnhalle findet am Samstag, 20. April, statt. Anmeldungen dafür sind noch bis nächsten Freitag, 5. April, per E-Mail an talenteshow@dornburger-rosenfest.de möglich.

Kinder aus Jena-Lobeda waren im vergangenen Jahr bei der Talente-Show in Dornburg erfolgreich. © OTZ | Gereon Haas

Gezeigt werden könnten Tanz, Akrobatik, Musik, Gesang, Zauberei, Comedy, Tierdressur oder andere Talente.

Osterfeuer in Camburg

Das traditionelle Osterfeuer in Camburg findet am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr auf dem Sportplatz statt. Es gebe Getränke und frische Speisen vom Rost, informiert die Einladung.

