Kahla. Familienfest an Ostern: Hunderte Gäste erfreuten sich am Feiertagsspaß am Kahlaer Rosengarten.

Die Freude ist Claudia Seibel auch zwei Tage danach noch anzumerken, „Wir hatten Megaglück mit dem Wetter gehabt“, sagt sie. So strömten etwa 300 Gäste zum Familienosterfest des Vereins Purzelbude am „Rosengarten“ beim Sportplatz. Tausend Ostereier hingen in selbstgehäkelten Netzen für die Kinder bereit, die mit gekochten Eiern gefüllt waren. Ein Programm versprach Spiel und Spaß.

Der Osterhase allerdings war in eine Bredouille. Denn die Kinder mögen oft seine gekochten Eier nicht mehr. Auf der Bühne diskutierte er mit Willy Wonka und Gloria Glukose, die überein kamen: Das Osterkörbchen lässt sich am besten gemeinsam füllen - mit Eiern und Süßem, erzählt Seibel vom aufgeführten Theater-Stück.

Die Purzelbude konnte auf zahlreiche Hilfe setzen. Die Mitglieder buken 17 Kuchen, Landtagsabgeordneter Stephan Tiesler (CDU) sponserte die Eier und Floristik Krug die Deko. Zuvor machten Vereinsmitglieder noch Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen wie in Hummelshain eine Freude, indem sie Osterüberraschungen verteilten.

