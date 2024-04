Camburg. Bei einem Unfall ist im Saale-Holzland-Kreis ein Mopedfahrer schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 62-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Camburg mit seinem Moped verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann aus Richtung Rodameuschel in der Burgstraße unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursasche in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

red