Saale-Holzland. Regenschirme für „Mohrenfest“ in Eisenberg aufgehängt, neues Feuerwehrfahrzeug in Schkölen, Vortrag zum Nahostkonflikt in Eisenberg und Spendenaktion in Schkölen.

Bunte Schirme zum „Mohrenfest“ in Eisenberg aufgehängt

Auch zum diesjährigen Eisenberger „Mohrenfest“ wurden im Steinweg wieder bunte Schirme aufgehängt. Die über 300 Schirme wurden am Mittwochnachmittag von Bauhof, Feuerwehr und Freiwilligen aufwendig montiert. Gestellt werden die bunten Hingucker, von denen etwa 50 in diesem Jahr ausgetauscht werden mussten, von Händlern der Innenstadtinitiative. Wann die Schirme wieder abmontiert werden, steht noch nicht fest und hängt unter anderem vom Wetter ab, erklärt Christine Daum von der Innenstadtinitiative.

Neues Tanklöschfahrzeug an Schkölener Feuerwehr übergeben

Dei Freiwillige Feuerwehr Schkölen verfügt jetzt über ein nagelneues, modern ausgestattetes Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für den überörtlichen Brandschutz. Offiziell eingeweiht wurde das Fahrzeug am Dienstagabend, nach einer Einweisung und einem Fahrtraining. Der Erste Beigeordnete des Saale-Holzland-Kreises, Johann Waschnewski (CDU), übergab die Schlüssel für das TLF an Stadtbrandmeister Mathias Schauer und Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancova.

Das Fahrzeug ist Teil einer gemeinsam vom Saale-Holzland-Kreis mit dem Landkreis Gotha durchgeführten Sammelausschreibung, bei der insgesamt vier Feuerwehrfahrzeuge beschafft worden sind – je zwei für jeden Landkreis. Im SHK wurde eines der beiden TLF 3000 im April an die Freiwillige Feuerwehr Tröbnitz übergeben. Das zweite folgte jetzt in Schkölen und ersetzt hier das in die Jahre gekommene alte Exemplar.

Die neuen Fahrzeuge im Wert von jeweils rund 375.000 Euro wurden in Schkölen wie auch in Tröbnitz vom Landkreis beschafft und großenteils finanziert, das Land steuerte 93.500 Euro Fördermittel je Fahrzeug bei. Damit setzt der Saale-Holzland-Kreis seine Investitionen in den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung kontinuierlich fort.

Vortrag zum Nahostkonflikt in Scheithof verlegt

Der für kommenden Freitag, den 24. Mai angekündigte Vortrag „Der Nahostkonflikt: Wie soll es nach Ende des Gazakrieges weitergehen?“ des Referenten Dr. Sven Kühn von Burgsdorff konnte in den Scheithof verlegt werden. Ursprünglich sollte er im Luthersaal der Evangelischen Kirche stattfinden, wird nun aber im Eisenberger Scheithof gehalten werden. Dr. Sven Kühn von Burgsdorff ist EU-Botschafter außer Dienst und war von 2020 bis Juli 2023 Vertreter der EU in den den besetzten Palästinensischen Gebieten.

Schkölener Wählergemeinschaft veranstaltet Befragung und Spendenaktion

Die neugegründete Wählergemeinschaft „Gemeinschaft Schkölener Land“ (GLS) in Schkölen hatte am Montagnachmittag zum Kennenlernen geladen. Viele interessierte Gäste waren gekommen und hatten sich an der Befragung beteiligt, die ermitteln wollte, was sich die Bevölkerung vom zukünftigen Schkölener Stadtrat wünscht. Die Ergebnisse (Transparenz, Sauberkeit, Jugendarbeit) wurden an Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancova übergeben. Die Wählergemeinschaft will Einnahmen der Veranstaltung sowie gesammelte Spenden in Höhe von insgesamt 600 Euro an die Einheitsgemeinde für einen maroden Spielplatz übergeben.

(red)