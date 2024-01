Schleiz. Was der CSU-Chef dem künftigen Landrat, Christian Herrgott, geschrieben hat und wie andere Politiker auf das Wahlergebnis reagiert haben.

Nach dem Wahlsieg von Christian Herrgott im Saale-Orla-Kreis hat sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Wort gemeldet. „Starkes Signal aus Thüringen, es geht doch“, schrieb der CSU-Chef auf der Kurznachrichtenplattform X.

Am Sonntag hatten die Menschen im Saale-Orla-Kreis Christian Herrgott mit 52,4 Prozent der Stimmen zum neuen Landrat gewählt. Der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum, der mit deutlichem Vorsprung in die Stichwahl gegangen war, kam auf 47,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,6 Prozent.

„Das gibt Hoffnung für den Herbst“

„Die CDU schlägt die AfD bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis. Das gibt Hoffnung für den Herbst. Demokraten halten zusammen!“, kommentiert Söder. CDU-Landes- und Fraktionschef Mario Voigt reagiert erleichtert: „Gemeinsam im Bündnis mit den Bürgern haben wir die Kraft, die angebliche Alternative von Björn Höcke zu schlagen.“

Dieses Ergebnis brachte die Stichwahl im Saale-Orla-Kreis. © Funke Medien Thüringen | Funke Medien Thüringen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) schreibt via X: „Herzlichen Glückwunsch an Christian Herrgott zur gewonnen Landratswahl im Saale-Orla-Kreis. Auf gute Zusammenarbeit und viel Kraft für die neue Aufgabe. Das Thüringer Meer verbindet uns“, so der Ministerpräsident, der eine Gartenhütte am Bleilochstausee hat. „Ich fühle mich wohl im SOK.“

Björn Höcke lobt den Wahlverlierer Uwe Thrum

AfD-Landeschef Björn Höcke lobt Uwe Thrum trotz der Niederlage bei X. „Du machst eine hervorragende Politik und hast einen großartigen Wahlkampf hinter Dir“, schreibt Höcke. „Du hast gezeigt, was möglich ist. Du bist ein Vorbild.“ Für Björn Höcke selbst bedeutet die Niederlage des AfD-Kandidaten, dass er nicht in Thrums Wahlkreis im Saale-Orla-Kreis zur Landtagswahl antreten kann.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„Der Saale-Orla-Kreis hat gewählt: Demokratisch“, postet Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) bei X. FDP-Landeschef Thomas Kemmerich gratuliert über den Kurznachrichtendienst. Er dankte Christian Herrgott für den engagierten Wahlkampf.

SPD-Chef nach Wahlergebnis nun zuversichtlich

„Das ist ein ganz wichtiger Erfolg! Die demokratischen Kräfte haben auch im ländlichen Thüringen die Oberhand behalten“, schreibt Thüringens SPD-Chef und Innenminister Georg Maier bei X. „Das hätte uns vor ein paar Wochen kaum jemand zugetraut. Ich blicke mit Zuversicht auf die anstehenden Wahlen.“ Die SPD hatte nach dem Ausscheiden ihrer eigenen Kandidaten Regina Butz dafür geworben, Christian Herrgott zu wählen.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zum Nachlesen: Das war der Liveticker zur Landratswahl im Saale-Orla-Kreis