Neustadt. „Berufe aktuell“ findet wieder in der Sport- und Festhalle Neustadt statt – ein erster Ausblick

Für manche Firma der Region ist sie fester Bestandteil der jährlichen Nachwuchsgewinnungsstrategie – die Messe „Berufe aktuell“ im Saale-Orla-Kreis. In diesem Jahr findet sie am Samstag, 13. April, von 9 bis 13 Uhr statt, und zwar wieder in der Sport- und Festhalle Neustadt. Ausgerichtet wird sie wie immer vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Saale-Orla, von der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera, der Kreissparkasse Saale-Orla und dem Landratsamt des Saale-Orla-Kreises.

„Wir können festhalten, dass sich ‘Berufe aktuell’ auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit bei Unternehmen, öffentlichen Arbeitgebern und weiteren Einrichtungen erfreut“, sagt Nadine Wagner, Wirtschaftsförderin in der Kreisverwaltung, auf Nachfrage dieser Zeitung. „Obwohl die Anmeldefrist noch bis 8. März läuft, sind die Standplätze mit aktuell 65 Anmeldungen im Prinzip schon ausgebucht.“ Bei weiteren Anfragen werde versucht, Lösungen zu finden, aber ob es mit einer Teilnahme klappt, könne nicht versprochen werden. Eine Ausweitung der Ausstellung etwa auf das Foyer der Halle sei wegen frei zu haltender Fluchtwege allenfalls im kleinen Rahmen möglich.

Regionale Betriebe und Weltkonzerne

„Auf regionalen Ausbildungsbetrieben liegt ganz klar der Fokus der Messe, aber mit Siemens ist auch ein Global Player mit dabei“, so Wagner vorab. „Es ist immer wieder erstaunlich, wie vielfältig und breit aufgestellt die Wirtschaft im Saale-Orla-Kreis ist“, sagt sie.

Nadine Wagner, Leiterin des Fachdienstes Wirtschaft, Kultur, Tourismus, hier auf einer Grünen Woche in Berlin. © Peter Hagen | Peter Hagen

Ausbildungssuchende ab der 8. Klasse könnten mit „unzähligen Berufsfeldern“ rechnen. „Es ist längst nicht mehr so, dass junge Menschen in andere Regionen Deutschlands gehen müssen, um sich beruflich zu verwirklichen“, betont Wagner. Reizvoll für die Besucher sei auch die immer aufwendigere und kreativere Gestaltung der Messestände.

Der Eintritt ist frei. Die Kosten der Berufsorientierungsmesse könnten zum Großteil über die Standgebühren gedeckt werden.