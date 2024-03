Pößneck/Neustadt/Lemnitz/Ziegenrück. Am Internationalen Frauentag ist in der Region viel los.

Ostertanz statt Osterfeuer in Pößneck

Die Stadt Pößneck hat im Wettbewerb um das Osterfeuer des Pop-Senders MDR Jump, das als „größtes Osterfeuer des Ostens“ bekannt ist, den Kürzeren gezogen. „Wir haben es wenigstens versucht“, kommentierte Bürgermeister Michael Modde (parteilos) mit der Ankündigung, dass es am Karsamstagabend trotzdem ein größeres Unterhaltungsangebot in Pößneck geben werde.

So wird in und an der Shedhalle ein Ostertanz steigen. Einlass ist ab 20 Uhr und Beginn um 21 Uhr. Es sei die Band Brillant verpflichtet worden, wie Christian Senf von der Denk-Mahl Rösterei GmbH auf Nachfrage dieser Redaktion informierte. Später in der Osternacht werde ein DJ auflegen. Stadt und Rösterei-Team seien noch dabei, „etwas Besonderes aus Anlass der 700-Jahr-Feier“ in Pößneck zu entwickeln.

„Geschichten aus der DDR“ in Ziegenrück

Der Ziegenrücker Fremdenverkehrsverein Ziegenrück lädt am Freitag, 8. März, zu einer Lesung aus Anlass des Weltfrauentages in das Ziegenrücker Hotel am Schlossberg ein. Beginn ist um 17 Uhr. Die ortsansässige Autorin Gisela Rein liest „Geschichten aus der DDR“, und alle weiblichen Gäste könnten mit einer kleinen Überraschung rechnen. Die Veranstaltung in der Art eines gemütlichen Beisammenseins richtet sich an Frauen aller Generationen.

Pößnecker Frauenschicksale im Wandel der Zeiten

Am 8. und am 9. März finden im Pößnecker Stadtmuseum Sonderführungen anlässlich des Internationalen Frauentages statt. Beginn ist jeweils 14 Uhr. „Im Fokus stehen ganz unterschiedliche Frauenschicksale im Wandel der Zeiten, die eines vereint: Diese Frauen haben einmal in Pößneck gelebt und mussten ein sehr hartes und mitunter grausames Leben hier führen“, heißt es in der Einladung der Stadt Pößneck.

Es geht unter anderem um eine junge Französischlehrerin, die Mitte des 19. Jahrhunderts um ihre große Liebe kämpfte, oder um die Frau eines Lohgerbers, die zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges einen Hexenprozess mit Folter über sich ergehen lassen musste. Die gut einstündigen Rundgänge verbinden Elemente der klassischen Führung mit thematisch relevanten Medienstationen des Museums.

Einwohnerversammlung in Lemnitz

Die diesjährige Einwohnerversammlung der Gemeinde Lemnitz findet am Freitag, 8. März, statt. Beginn ist 18.30 Uhr im Saal der kommunalen Begegnungsstätte. Bürgermeister Martin Lämmer berichtet über „aktuelle Entwicklungen und Projekte“ in den beiden Ortsteilen der Gemeinde, informiert zur anstehenden Gemeinderatswahl und nimmt Anregungen der Einwohner auf.

„Neue Töne“ in Neustadt

Das Pößnecker Ensemble „Neue Töne“ gastiert am Samstag, 9. März, in der Neustädter Hospitalkirche. Das Konzert mit dem Programm „Die Welt braucht Jesus“ beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, heißt es in der Einladung der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Neustadt.

Das Pößnecker Ensemble Neue Töne – hier bei einem Konzert in der Jüdeweiner Kirche in Pößneck – gastiert in Neustadt. © OTZ | Mario Keim

Passionskonzert in Pößneck

Zu einem „Ökumenischen Passionskonzert“ wird am Sonntag, 10. März, in die Pößnecker Stadtkirche eingeladen. Beginn ist 17 Uhr. Ensembles der Pößnecker Kirchgemeinden bringen Chor- und Instrumentalwerke zur Passion zu Gehör, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Regionalkantor Cornelius Hofmann. Der Eintritt ist frei.