Pößneck. Stadtfest-Versorgung bleibt in den Händen der lokalen Gastronomen

In Pößneck wird in diesem Jahr das 700-jährige Jubiläum der Ersterwähnung als Stadt gefeiert. „Vor diesem Hintergrund soll auch ein ganz besonderes Stadtfest gefeiert werden“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Pößnecker Rathaus. Die Künstler für die Abendkonzerte seien zwar noch „streng geheim“, aber: „Die kulinarische Versorgung der Festgäste ist frühzeitig gesichert.“

So werden Einheimische und Besucher vom 6. bis 8. September wieder vom Wirteverein Pößneck mit Speisen und Getränken verköstigt. Bürgermeister Michael Modde (parteilos) und der Vereinsvorsitzende Heiko Lehrmann habe zwecks Fortführung der „bisherigen, sehr guten Zusammenarbeit“ einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Dieser gilt nicht nur für das Jubiläumsjahr, sondern bis 2026. Stadt und Verein arbeiten seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts enger zusammen.

Zufriedenheit auf beiden Seiten

„Für uns kommt eigentlich nichts anderes infrage, als die Versorgung in die Hände der lokalen Gastwirte zu geben“, stellte Modde fest. „Nichtsdestotrotz müssen natürlich die Rahmenbedingungen auf beiden Seiten stimmen, und das tun sie“, heißt es, ohne auf vertragliche Details einzugehen.

Lehrmann erklärt sich „äußerst zufrieden“ mit dem neuen Vertrag. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Stadt weiterhin ihr Vertrauen entgegenbringt und damit auch die örtlichen Gastronomen und Gewerbetreibenden stärkt“, sagt er. „Der Vertrag gibt uns Planungssicherheit – und diese wird immer wichtiger, da auch externe Dienstleister, die wir einbinden, ihre Planung zeitig im Jahr aufstellen.“ Der Wirteverein und seine Mitglieder wollen den Besuchern an ihren Stadtfest-Ständen ein vielfältiges und qualitativ gutes Angebot unterbreiten.

