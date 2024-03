Pößneck/Neustadt/Triptis. „Nicht nur die ungleiche Bezahlung, sondern auch die ungleich verteilte Zeit von Frauen und Männern muss thematisiert werden“, sagt die Linke des Saale-Orla-Kreises

Die Linke des Saale-Orla-Kreises verteilt auch in diesem Jahr Blumen aus Anlass des Internationalen Frauentages statt. In diesem Sinne werden Mitglieder der Partei am Freitag, 8. März, in Bad Lobenstein, Neustadt an der Orla, Pößneck, Rosenthal am Rennsteig, Schleiz und Triptis unterwegs sein.

Interessierte sind zudem von 10 bis 12 Uhr zum Gespräch an einem Informationsstand in der Breiten Straße in Pößneck willkommen. Und in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Platz der Jugend 1 in Triptis wird am 8. März ab 15 Uhr zu einer Frauentagsfeier der Linke-Basisgruppe Neustadt/Triptis eingeladen.

Höheres Risiko für Altersarmut

Die Aktivitäten am Freitag seien einerseits als Würdigung der Frauen gedacht, andererseits wolle man daran erinnern, „dass Gleichberechtigung immer noch nicht selbstverständlich ist“, so eine Mitteilung der Linken Saale-Orla. „Nicht nur die ungleiche Bezahlung, sondern auch die ungleich verteilte Zeit von Frauen und Männern muss thematisiert werden. Denn besonders die unterschiedlich verteilte Erwerbs- und Sorgearbeit führt zu einer weitaus höheren zeitlichen Belastung von Frauen. Hinzu kommt, dass Frauen öfter in Teilzeitbeschäftigungen sind und somit zum Verzicht auf einen Teil ihrer Rente gezwungen werden, was letztlich ein höheres Risiko für Altersarmut und weniger berufliche Aufstiegsmöglichkeiten mit sich bringt“, stellt die Linke fest.

