Pößneck/Neustadt/Triptis/Schleiz. Im Wohnzimmer der Familie Lämmer steigt wieder eine „Lange Nacht der Hausmusik“

„Bach, Beethoven, Beatles“ bei freiem Eintritt

Die Familie Lämmer aus Lemnitz beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Langen Nacht der Hausmusik. So sind Gäste am Freitag, 22. März, im Wohnzimmer der musikalischen Familie zum einen um 19 Uhr zum Programm „Bach für Schüler“, zum anderen um 21 Uhr zu einem Kurzkonzert mit dem Leitmotiv „Bach, Beethoven, Beatles“ eingeladen. Der Eintritt in Lemnitz, Auf dem Terlich 12, ist frei, es ist auch keine Anmeldung erforderlich.

Osterbasteln bei den Weiraer Landfrauen

Zu einem Osterbasteln wird am Freitag, 15. März, in die Weiraer Gaststätte eingeladen. Beginn ist 17 Uhr. Ostereier sollen mit einer Tauchtechnik gestaltet oder mit Pinsel und Farbe verziert werden. Ausgeblasene Eier können gern mitgebracht werden. Es laden die Weiraer Landfrauen ein.

Bundeswehrberatung im Saale-Orla-Kreis

In der Agentur für Arbeit in Schleiz findet am Donnerstag, 21. März, in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr eine Bundeswehrberatung statt. In Einzelgesprächen erhalten Interessenten sowohl Informationen zu den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten als auch den Beamtenlaufbahnen im mittleren und gehobenen Dienst bei der Bundeswehr. Im zivilen Bereich kann man technische, kaufmännische, medizinische und handwerkliche Berufe erlernen. Militärische Ausbildungen sind je nach Eignung möglich. Abiturientinnen und Abiturienten stehen darüber hinaus verschiedensten Studiengänge offen. Interessierte sollten unter Telefon 0151/22174650 oder per Mail an kbbgera@bundeswehr.org einen Termin vereinbaren.

Irish Folk im Pößnecker Schützenhaus

Zum Irish Folk wird am Freitag, 22. März, ab 20 Uhr in das Pößnecker Schützenhaus eingeladen. Zu Gast ist Dead Man‘s Hand. „Fünf Musiker aus Leipzig präsentieren Lieder über Suff, Weib und Revolution“, heißt es in der Einladung zu diesem Konzert. Versprochen wird ein Mix aus Folk-Klassikern, Traditionals und eigenen Songs des Quintetts. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Schwarze Kunst in Neustadt

In der historischen Schaudruckerei des Neustädter Museums für Stadtgeschichte mit Drucktechnik und Gerätschaften aus der Zeit von 1870 bis 1950 ist am Donnerstag, 21. März, wieder Betrieb. Interessierte aller Generationen sind in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr willkommen. Jünger der schwarzen Kunst präsentieren wie immer leidenschaftlich ihr altes Handwerk. „Schauen Sie ihnen über die Schulter und erleben Sie die Schriftsetzer, die Drucker, den Buchbinder und die Chemigrafin in Aktion“, heißt es in der Einladung der Stadt Neustadt zu dieser Veranstaltung. Weil der Platz begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung in der Neustädter Tourist-Information unter Telefon 036481/852222 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de gebeten.

Weitere Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis gibt es hier und hier.