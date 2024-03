Tanna/Hirschberg. Kreativnachmittag des Mobilen Seniorenbüros macht Lust auf mehr

„Nicht nur unterhaltsam und kurzweilig, sondern auch richtig erfolgreich war der Kreativnachmittag für Jung und Alt im Feuerwehrhaus Tanna. Wir danken Sandra Sippel für ihre Unterstützung und geduldige Anleitung beim Frühlingsbasteln. Die Gäste konnten viele schöne, selbst gemachte Dinge mit nach Hause nehmen und auch Fragen, die sie bewegen, mit mir klären.“ Mit diesen Sätzen resümierte Diana Oertel vom Mobilen Seniorenbüro Tanna-Gefell-Hirschberg eine gelungene Veranstaltung, die Generationen zusammengebracht hat.

Über eine Neuerung zum Frühlingsbeginn ist sie besonders froh: Es können wieder Seniorennachmittage in Hirschberg stattfinden. Bisher scheiterte es an geeigneten Räumlichkeiten. Nach einem Gespräch mit der Leiterin des Hirschberger Awo-Kindergartens Saalespatzen gibt es nun die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der dortigen Begegnungsstätte zu nutzen.

Damit wird ein altes Angebot wieder aufgelegt. Vor Corona wurden dort von einer ehemaligen Kindergärtnerin regelmäßig Seniorennachmittage durchgeführt.

Erstes Treffen am 8. April

Das erste Treffen in Regie des Mobilen Seniorenbüros Tanna-Gefell-Hirschberg findet am Montag, 8. April, in der Zeit zwischen 14 bis 16 Uhr im Kindergarten Saalespatzen statt. Weitere Nachmittage sollen folgen. Interessierte ältere Herrschaften aus Hirschberg und Umgebung sollen gemütliche Stunden bei Gesprächen, Kaffee und Kuchen verbringen können.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

Für die Premiere beziehungsweise den Neustart ist übrigens eine Überraschung vorbereitet worden. „Soviel sei verraten: Wir werden kreativ“, heißt es in der Ankündigung von Diana Oertel. Sie ist für Fragen und Anregungen aus dem Raum Tanna/Gefell/Hirschberg unter Telefon 01 51/14 60 86 77 zu erreichen.

red