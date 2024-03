Neustadt an der Orla. In gleich zwölf Firmen ist Tag der offenen Tür, außerdem lockt eine Messe nach Neustadt an der Orla

„Mehr als 1.000 Arbeitnehmer gehen im Gewerbegebiet Molbitz täglich ihrer Arbeit nach und das seit mehr als 30 Jahren“, heißt es in einer Veröffentlichung der Stadt Neustadt. Das sei Grund genug für eine Feier und so wird für Samstag, 13. April, zu einem Gewerbegebietsfest eingeladen.

Nach Angaben der Stadt Neustadt beteiligen sich zwölf Firmen, und zwar: ACD Systemtechnik, Auto Müller, Carl Beutlhauser Kommunaltechnik, Docter Optics, Elektrotechnik Rattke, die Elis GmbH, EPN Electroprint, Fischbach Sicherheitstechnik, Herdoor Türelemente, Otto Alte-Teigeler, die Theodor Schönefeldt GmbH sowie Töpsch & Abendschein Steuerungsanlagen. Besucher sind in diesen Betrieben zwischen 9 bis 16 Uhr willkommen. Mit einer Bimmelbahn könne zudem eine Rundfahrt durch das Gewerbegebiet unternommen werden, das am östlichen Rand der Stadt 37 Hektar Fläche einnimmt.

Die teilnehmenden Firmen wollen sich als leistungsstarke einheimische Unternehmen vorstellen. Der Aktionstag verbindet Wirtschaftsförderung mit Berufsorientierung und Fachkräftegewinnung.

Bei einer Firmenrallye kann man einen Elektroroller gewinnen

Die Interessierten könnten nicht nur hinter die Kulissen schauen, sondern auch auf einer Stempelkarte Punkte sammeln. Mit einem vollständig ausgefüllten Teilnahmeschein an der Firmenrallye habe man die Chance, einen Elektroroller im Wert von 3500 Euro zu gewinnen. In der städtischen Veranstaltungseinladung werden zudem „reichhaltige Angebote für Kinder“, ein „umfangreiches Rahmenprogramm“ und eine „vielseitige Verpflegung“ auf einer „Foodmeile“.

Docter Optics ist einer der Global Player im Gewerbegebiet Molbitz. © OTZ | Marius Koity

Familien mit Kindern, die vor einer Ausbildung stehen, können den Besuch des Gewerbegebietsfest mit einem weiteren Berufsorientierungsbummel durch die Sport- und Festhalle Neustadt verbinden. Dort findet nämlich am 13. April zwischen 9 bis 13 Uhr die eintrittsfreie Messe „Berufe aktuell“ des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Saale-Orla und seiner Partner statt.

