Pößneck/Neustadt/Triptis/Krölpa. Warum sich ein Ausflug nach Wittchenstein lohnen könnte und weswegen Freiwillige in Knau willkommen sind

In den Tannen werden 1000 Ostereier versteckt

Der Tannenhof Thüringen Wittchenstein lädt am Ostermontag, 1. April, zu einer großen Ostereiersuche auf der Plantage am Dorfrand ein. Genau 1000 bunte Ostereier werden in den Tannen versteckt. Familien mit ihren Kindern sind ab 10 Uhr willkommen. Mit der Beute könne man dann an einem Osterfeuer verweilen, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung, außerdem gibt es Live-Musik von Bernd Rudolph alias Saitenwusel. Der Eintritt ist frei.

Neuer Chef im Jobcenter des Saale-Orla-Kreises

Im Jobcenter Saale-Orla-Kreis gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Die langjährige Geschäftsführerin Dagmar Seidler tritt ihren wohlverdienten Ruhestand an und übergibt die Amtsgeschäfte zum 1. Mai an ihren Nachfolger Michael Matz. Der Staffelstabwechsel fand dieser Tage statt. Seit Anfang 2024 konnte der aus Rudolstadt stammende Michael Matz das Jobcenter kennenlernen. Für ihn ist der Saale-Orla-Kreis nicht unbekannt, da er hier bereits von 2013 bis 2015 und von 2017 bis 2018 bei der Agentur für Arbeit als Teamleiter und Geschäftsstellenleiter tätig war. In den letzten fünf Jahren war Michael Matz Dozent in der Bildungs- und Tagungsstätte der Bundesagentur für Arbeit in Weimar.

Dagmar Seidler gibt den symbolischen Jobcenter-Staffelstab an Michael Matz weiter. © JC | Jobcenter

Öffnungszeiten der Museen und der Tourist-Information in Neustadt

Die Neustädter Museen laden über die Osterfeiertage zu einem Besuch ein. Am Karsamstag öffnen die Häuser von 10 bis 17 Uhr und am Ostersonntag sind Gäste von 13 bis 17 Uhr willkommen. Das Museum für Stadtgeschichte zeigt an diesem Wochenende letztmalig die Sonderausstellung „Neustädter Mal- und Zeichenzirkel. Werke aus 60 Jahren“. Zum Karfreitag und Ostermontag bleiben die Einrichtungen geschlossen. Zu den gleichen Öffnungszeiten ist auch die Neustädter Tourist-Information im Lutherhaus erreichbar.

Frühjahrsputz im Rittergut Knau

Am 6. April findet im Rittergut Knau ein Frühjahrsputz statt. Zwischen 9 und 12 Uhr am Samstag der nächsten Woche soll die Veranstaltungssaison vorbereitet, zudem sollen Räume im Schloss und die nähere Umgebung aufgeräumt werden. „Zu diesem kleinen Frühjahrsputz möchten wir alle Freunde und Unterstützer des Denkmalensembles recht herzlich einladen“, teilt der Förderkreis Rittergut Knau mit. Treffpunkt ist der Gutshof vor dem Schloss. Die Freiwilligen werden gebeten, soweit vorhanden Arbeitsgeräte wie Besen, Rechen, Schaufel und Arbeitshandschuhe mitzubringen. Für Verpflegung sei gut gesorgt.

Regionalbusse wieder mit Fahrradgepäckträgern unterwegs

Ab Karfreitag sind die Kombus-Regionalbusse an den Wochenenden und an Feiertagen wieder mit Fahrradgepäckträgern für bis zu fünf Fahrrädern ausgestattet. Auf ausgewählten Linien und Fahrten sind auch Busse mit Fahrradanhängern im Einsatz, so auf der Kombus-Linie 405 von Saalfeld nach Neuhaus. Attraktive Verbindungen für Radfahrer sind auch die Linien von Schleiz nach Jena und Gera, von Schleiz nach Bad Lobenstein, von Rudolstadt nach Ilmenau oder von Saalfeld nach Neustadt an der Orla. Den Interessierten wird eine rechtzeitige Reservierung am Kombus-Servicetelefon 03671/5251999 empfohlen.

Einer der mit Fahrradgepäckträger ausgestatteten Busse der Kombus GmbH im Einsatz im Überlandverkehr. © Kombus | Kombus

Mädchen stürzen mit ihren Fahrrädern und verletzen sich

Am Dienstag gegen 22 Uhr waren zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg von Krölpa nach Pößneck unterwegs. Hierbei seien sie, wie sie aussagten, von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden. Deswegen sei die 16-Jährige ins Schlingern geraten. In der Folge sei sie gegen das Rad des jüngeren Mädchens gestoßen. Beide Radfahrerinnen kamen schließlich zu Fall. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld. Im Zuge der Unfallaufnahme sei bei der 16-Jährigen ein Atemalkoholtest vorgenommen worden. Festgestellt wurden mehr als 0,6 Promille. Daher sei eine rechtssichere Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus erfolgt.

Am Karfreitag und Ostermontag keine Trichinenprobenannahme

Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis weist darauf hin, dass aufgrund der Osterfeiertage am Karfreitag, 29. März, und Ostermontag, 1. April, keine Trichinenproben angenommen und untersucht werden. Das gilt auch für die Annahme in den Außenstellen. Am Gründonnerstag, 28. März, und Dienstag, 2. April, ist die Abgabe von Trichinenproben im Landratsamt in Schleiz bis 12 Uhr sowie in den bekannten Außenstellen – Landratsamt Pößneck, Forstamt Neustadt und Gemeindeverwaltung Remptendorf – in gewohnter Weise möglich. Die Probeannahme im Rathaus Wurzbach bleibt unverändert.