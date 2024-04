Neustadt/Triptis/Pößneck/Ranis/Ziegenrück. Veranstaltungstipps für die nächsten Tage und ein Hinweis auf Vollsperrungen

Wandern mit der Naturführerin Kerstin Höbelt

Am Sonnabend, 6. April, können wieder alte Wege rund um Ziegenrück neu entdeckt werden. Frei nach dem Motto „Wandern auf hundertjährigen Spuren“ lädt die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Kerstin Höbelt ein, „Interessantes zu Natur und Geschichte“ des malerischen oberen Saaletales zu erkunden. Start ist um 10 Uhr am Vereinshaus im Ziegenrücker Plothental. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 0173/362 63 66 oder per E-Mail an wandern.zck@gmail.com erforderlich, zumal die Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt ist. Kerstin Höbelt lädt seit einigen Jahren schon jeden ersten Samstag im Monat zum „Wandern auf hundertjährigen Spuren“ ein.

Vollsperrungen in Neustadt-Lichtenau

Zwecks Verlegung neuer Abwasserleitungen zum Anschluss weiterer Grundstücke an die zentrale Kläranlage kommt es im Neustädter Ortsteil Lichtenau vom 15. April bis 16. August zu abschnittsweisen Straßenvollsperrungen. Die Abstimmung mit den Anliegern erfolge durch den ausführenden Baubetrieb, teilt die Untere Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung mit. Sie informiert zudem, dass für die Errichtung eines Schachtes zur Entwässerung des Ortsteiles die Straße Zum kalten Tal in Neustadt-Lichtenau bis 26. April voll gesperrt bleiben müsse.

Tanztee in Triptis

Am Sonntag, 7. April, steigt der nächste Tanztee im Triptiser Projekt 21. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn um 14.30 Uhr und Ausklang um 17.30 Uhr. Die Veranstaltung mit Schlagerdoktor Olaf Lämmer richtet sich an Freunde des gepflegten Tanzes aller Generationen. Der Saal ist in der Oberpöllnitzer Straße 28a in Triptis zu finden.

Gesunde Kost bei den Landfrauen

Am Mittwoch, 3. April, wird zu Kaffee und Kuchen in die Begegnungsstätte der Dreitzscher Landfrauen eingeladen. Beginn ist ab 14 Uhr. Als Gast wird Bianka Geier aus dem Reformhaus in Pößneck erwartet, die über gesunde Kost im Frühjahr sprechen werde. Außerdem sei die Muttertagsfahrt einschließlich Beitragszahlung ein Thema des Nachmittages.

Die Schriftstellerin Antje Babendererde. © OTZ | Arena Verlag

Antje Babendererde liest auf Burg Ranis

Antje Babendererde, die mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin aus dem Remptendorfer Ortsteil Liebengrün, stellt ihren neuen Roman „Triff mich im tiefen Blau“ am 11. April auf Burg Ranis vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Einfühlsam beschreibe sie „das Lebensgefühl einer ganzen Generation“, die hin- und hergerissen sei zwischen dem Wunsch nach Leichtigkeit und Lebensgenuss in vollen Zügen auf der einen und Klimazukunftsängsten auf der anderen Seite, teilt der veranstaltende Lese-Zeichen e. V. vorab mit. Der Stoff der an sich fiktiven Geschichte sei „direkt aus dem Leben gegriffen“, sagt Antje Babendererde selbst.

Schlüsselmomente der Thüringer Geschichte

„Vom Königreich zum Freistaat – Schlüsselmomente der Thüringer Geschichte“ lautet das Thema eines Vortrags, zu welchem am Donnerstag, 11. April, um 18 Uhr ins Pößnecker Shedhallen-Café eingeladen wird. Einen populärwissenschaftlichen Überblick zur Geschichte des Freistaates gibt der Erfurter Historiker und Publizist Steffen Raßloff. Es lädt die Volkshochschule Saale-Orla ein. „Thüringen kann auf eine mehr als 1500-jährige Historie zurückblicken“, heißt es vorab. „Als Staatsgebilde ist Thüringen jedoch sehr jung. Jahrhundertelange Kleinstaaterei, die auch das mehrfach zwischen den wettinischen Herzogtümern wechselnde Pößneck prägte, verband sich dabei mit einem fest verankerten Eigenbewusstsein der Thüringer. Ohne von den Toringi der Völkerwanderungszeit eine zwangsläufige Entwicklung zum heutigen Freistaat zu unterstellen, hat sich doch der Begriff seither fest mit der Region verbunden.“ Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um eine Voranmeldung unter www.vhs-sok.de.

