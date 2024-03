Saalfeld/Hockeroda. Bauarbeiten am Bahnübergang in Hockeroda sorgen für 25 Kilometer Umleitung im Schiefergebirge - Stauvorschau für Saalfeld-Rudolstadt

Knapp drei Kilometer beträgt die Distanz zwischen Hockeroda und Unterloquitz. Wer die Strecke am zweiten Wochenende nach Pfingsten zurücklegen will, muss dafür eine 25 Kilometer lange Umleitung über Leutenberg und Probstzella in Kauf nehmen. Grund sind planmäßige Bauarbeiten am Bahnübergang Hockeroda, die zu einer Vollsperrung der B 85 vom 12. April (Freitag), 19 Uhr bis zum 17. April (Mittwoch)., 18 Uhr führen. Die offizielle Umleitung führt über B 85- Probstzella- L 2376- Kleinneundorf- Schmiedebach- B 90 und Leutenberg.

Die fünftägige Sperrung der Bundesstraße 85 ist eine von 22 potenziellen Staustellen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. So viele Vollsperrungen hat die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ende dieser Woche in Aussicht gestellt. Hinzu kommen acht halbseitige Sperrungen, bei denen der Verkehr mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet wird.

Hier ist die Gesamtübersicht:

Vollsperrungen

B 85, Bahnübergang Hockeroda

Vollsperrung vom 12.04., 19 Uhr bis 17.04., 18 Uhr

Umleitung über B 85- Probstzella- L 2376- Kleinneundorf- Schmiedebach- B 90- Leutenberg

L 1096, Ortsdurchfahrt Röttersdorf

Vollsperrung bis ca. 28.03. wegen Glasfaserausbau

Erweiterung der Vollsperrung über den Abzweig nach/von Heberndorf ab 25.03. bis 28.03. wegen Asphalteinbau- KEINE Befahrbarkeit über Heberndorf nach Lehesten möglich!

Umleitung über L 1097 und B 90 Wurzbach

L 1112, OD Bad Blankenburg, Schwarzburger Straße

Vollsperrung bis 28.03. im Bereich Fröbelstraße/ Pestalozzistraße

Umleitung über B 88- Unterköditz- L 1113 Allendorf- Schwarzburg- L 1112

L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdorf

Vollsperrung vom 15.03. bis 21.04. wegen Baumfällarbeiten

Umleitung über L 1112- Böhlen- Gillersdorf- Herschdorf- Allersdorf

L 1150, zwischen Gräfenthal/Abzweig Buchbach bis Abzweig Lichtenhain

Vollsperrung bis ca. 05.05. montags bis samstags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr

Umleitung über Spechtsbrunn- L 1152 Piesau- B 281 Lichte- L 1098 Gebersdorf- Gräfenthal ausgeschildert

L 2385, zwischen Staumauer Hohenwarte und Lothramühle

Vollsperrung ab 03.04. bis ca. 17.05.2024

Umleitung über K 181- Kaulsdorf- B 85- Hockeroda- B 90- Leutenberg- K 166 – K 167- Altengesees – Lothra- Drognitz- L 2385

L 2648, zwischen Meuselbach und Abzweig Katzhütte/ Kernsthal

Vollsperrung vom 25.03. bis ca. 06.04. täglich zwischen 7 und 16 Uhr mit Ausnahme der Osterfeiertage ab 29.03. bis 01.04.

Umleitung über L 1145 Richtung Neuhaus- L 1147 Katzhütte- L 1112

L 2654, OD Rohrbach

Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

K 120, Zufahrt nach Kleingölitz

Vollsperrung vom 25.03. bis 28.03.

Umleitung über B 88 und Großgölitz

K 152, Zufahrt nach Lausnitz von B 281

Vollsperrung vom 25.03., 10 Uhr bis 28.03.

Umleitung über Birkigt

K 167, OD Dorfilm

Vollsperrung bis November 2024

Umfahrung über Altengesees

K 167, Lothra bei Hausnummer 33

Vollsperrung vom 02.04. bis ca. Anfang Mai

Ortsverbindungsstraße zwischen Etzelbach und Mötzelbach

Vollsperrung bis 20.03. wegen Baumfällarbeiten

Gräfenthal, Meernacher Straße

Vollsperrung ab 02.04. bis ca. Ende Oktober

Birkigt, Ortsdurchfahrt nach Oberwellenborn im Bereich Schafweg

Vollsperrung vom 25.03. bis 05.04.2024

Umleitung über B 281 nach Oberwellenborn

Königsee, Otto-Nuschke-Straße

Vollsperrung vom 02.04. bis ca. 02.08.

Umfahrung über B 88

Halbseitige Sperrungen

B 85, Unterloquitz von Abzweig „Alte Straße“ bis Arnsbacher Straße 1

halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 22.03 wegen Glasfaserausbau

B 85, OD Probstzella Ortsausgang

halbseitige Sperrung mit LSA vom 25.03. bis 28.03. wegen Arbeiten an der Bahnbrücke

B 85, OD Kaulsdorf

halbseitige Sperrung mit LSA wegen Neubau Radweg über die Saale

L 1050, zwischen Remda und Breitenheerda bis ca. 22.03. Remda und Teichröda bis Ende Mai

halbseitige Sperrung mit LSA

L 1098, Ortslage Lippelsdorf

halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 28.03.2024 wegen Glasfaserausbau

L 1112, Katzhütte Eisfelder Straße – Oberhammer

halbseitige Sperrung mit LSA bis 28.03. wegen Rückbau Behelfsbrücke

L 1112, zwischen Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145

halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. Mitte April wegen Hangsicherung

L 1112, Katzhütte, Eisfelder Straße

halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 28.03.2024 wegen Sanierung des Durchlasses

Aus Nachbarlandkreisen und den Stadtverwaltungen

B 90, ab Abzweig K 107 bis Ortslage Neumühle

Vollsperrung ab 02.04. bis ca. 31.10.

Umleitung ab Wurzbach L 1096 Lehesten- L 1097 ausgeschildert

KC 1 bei Ebersdorf zwischen B 85 und Koten „Kalte Küche“

Vollsperrung am 04.04.

Umleitung über B 85 und St 2209 ausgeschildert

Rudolstadt, Breitscheidstraße

Vollsperrung im Bereich Zeigerheimer Straße

Umleitung über B 85/88 ausgeschildert

Rudolstadt Schwarza, Schwarzburger Straße im Bereich der Radwegquerungsstelle

Vollsperrung vom 02.04. bis 06.04.

Umleitung über B 85/88 OU Schwarza ausgeschildert

Saalfeld, Auf dem Graben im Bereich Schloßstraße bis Kreisverkehr Friedensstraße

Vollsperrung vom 25.03. bis ca. 05.04.

Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld

OD Dittersdorf

Vollsperrung vom 15.04. bis 17.05.

Umleitung über Braunsdorf ausgeschildert