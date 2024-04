Saalfeld/Leutenberg. Im Kreisverkehr an der Friedensstraße wird ein 63-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Gartenhütte brennt in Leutenberg.

Das war nur eine Frage der Zeit: Drei Tage nach dem Beginn der Bauarbeiten zwischen der Abfahrt der Nordtangente und dem Kreisverkehr an der Star-Tankstelle, die unter Vollsperrung des viel befahrenen Abschnittes erfolgen, kam es auf der Umleitungsstrecke durch die Stadt zum ersten Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Gegen 10.45 Uhr habe ein 89-jähriger Pkw-Fahrer bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Auf dem Graben in Richtung Friedensstraße einen Radfahrer übersehen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag dieser Zeitung. Der 63-jährige Mann wurde bei dem Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad leicht verletzt.

Großer Feuerwehreinsatz am Abend am Schlossberg

Außerdem gab es am Mittwochabend einen größeren Feuerwehreinsatz am Schlossberg in Leutenberg. Dort stand gegen 21 Uhr eine unbewohnte Gartenhütte in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehren aus der Gegend hätten den Brand unter Kontrolle gebracht, so die Sprecherin. Zur Höhe des Sachschadens sei noch nichts bekannt, die Ermittlungen der Kripo zur Brandursache laufen.

