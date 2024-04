Königsee. Verkehrsunfall im Bereich der Lindenstraße geht halbwegs glimpflich ab. Was bisher dazu bekannt ist.

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gab es am Montagnachmittag in Königsee. Das teilte die Polizei in Saalfeld am Dienstag mit.

Ein 55-jähriger Mann war zu dem Zeitpunkt kurz vor 16 Uhr mit seinem Pkw in der Lindenstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve sei er aus bisher noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, sagte Polizeisprecherin Stefanie Kurrat. Anschließend fuhr das Fahrzeug in eine Hecke, einen Hang hinunter und gegen eine Hauswand.

Der Fahrer sei zum Glück nicht verletzt worden, es entstand aber erheblicher Sachschaden an Böschung, Hang, Mauer und dem Pkw, der nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit gewesen sei.

