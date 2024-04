Kamsdorf. Ein 38-Jähriger kommt trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Die vermutliche Ursache und was der Drogentest sagt.

Wie schnell muss der Mann gewesen sein?! Trotz eingeleiteter Vollbremsung bretterte ein 38-Jähriger am Sonntag mit seinem Pkw auf die Mittelinsel eines Kreisverkehrs bei Saalfeld und riss sich dort die Ölwanne auf.

Der Mann war mit seinem Fahrzeug gegen 18 Uhr auf der L 1105 von Bucha kommend in Richtung Kamsdorf unterwegs. „Wahrscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“, so eine Sprecherin der LPI Saalfeld am Montag, denn trotz Vollbremsung bekam er die Kurve nicht mehr und kam erst in der Mitte des Kreisels zum Stehen.

Weitergefahren, bis der Pkw liegen blieb

Trotz der Beschädigung des Fahrzeuges habe der Mann seine Fahrt fortgesetzt, bis er im Bereich der B 281 in Unterwellenborn stehen geblieben sei und nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizeibeamten führten einen Drogenvortest bei dem Fahrer durch, der positiv auf Amphetamine reagierte. Daraufhin wurden eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst und der Pkw abgeschleppt. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr, die ausgelaufene Betriebsstoffe binden musste.

