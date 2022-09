100.000 Euro für Lottospieler aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Erfurt. Bereits zweiter Gewinner aus der Region im September.

Erst am 19. September 2022 hatte ein Spielteilnehmer aus dem Kyffhäuserkreis 100.000 Euro bei einer thüringenweiten Sonderauslosung gewonnen. Nun, fast genau eine Woche später, kann die Thüringer Staatslottiere den nächsten Großgewinn bei der Zusatzlotterie „SUPER 6“ vermelden, heißt es in einer Mitteilung,

Ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat in einer Annahmestelle das Kreuzchen für die Zusatzlotterie „SUPER 6“ auf seinem Spielschein richtig gesetzt und damit bei der Ziehung am Mittwoch sagenhafte 100.000 Euro gewonnen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Dies ist bereits der sechste Großgewinn bei der Zusatzlotterie „SUPER 6“ und der dreizehnte Großgewinn der Thüringer Staatslotterie im Jahr 2022. „Ich freue mich, dass die Zusatzlotterie SUPER6 erneut einen Thüringer Spielteilnehmer einen Großgewinn beschert hat und gratuliere recht herzlich“, wird Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie, in der Pressemitteilung zitiert.. red