10b aus Neusitz wird Klasse des Monats für Juni

Rudolstadt. Auch wenn die ehemaligen Schüler nun getrennte Wege gehen, so bleiben sie doch verbunden

Der 1. Platz im Wettbewerb „Klasse des Monats“ für Juni geht an die Klasse 10b der Regelschule Neusitz. Groß war die Freude über das Preisgeld in Höhe von 750 Euro, das Ronja, Matthias, Antonia und Niklas (vorn von links) im Namen der 18 Schülerinnen und Schüler am Donnerstag vor der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt in Rudolstadt von Filialdirektorin Annett Zimmermann (links) im Beisein von Vorstand Willi Opitz und Klassenlehrerin Juliane Biehl entgegen nahmen. Auch wenn die ehemaligen Schüler nun getrennte Wege gehen, so bleiben sie doch verbunden und finden eine Gelegenheit, das Geld gemeinsam auszugeben.