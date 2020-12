Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (links) hat am Donnerstag einen Fördermittelbescheid über rund 14,3 Millionen Euro für den Breitbandausbau an Landrat Marko Wolfram übergeben.

Saalfeld. 14,3 Millionen vom Land, 24,5 Millionen vom Bund: Das Geld für den Breitbandausbau in Saalfeld-Rudolstadt ist da. 8700 Haushalte dürfte es freuen.

14,3 Millionen Euro für Breitband in Saalfeld-Rudolstadt

Mit einem millionenschweren Mitbringsel besuchte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee am Donnerstag Landrat Marko Wolfram. Tiefensee überbrachte die Kofinanzierung des Freistaates für den Breitbandausbau im Landkreis in Höhe von 14,3 Millionen Euro. Damit werden 24,5 Millionen Euro Bundesmittel ergänzend finanziert. „Die Finanzierung ist jetzt rund, demnächst werden die Verträge für den Ausbau unterzeichnet“, freute sich Wolfram.

„Die Verfügbarkeit von breitbandigem Internet in Thüringen hat sich in den letzten Jahren stark verbessert“, betonte Tiefensee. Nach aktuellen Zahlen der Digitalagentur Thüringen können derzeit rund 90 Prozent der Haushalte mit mindestens 50Mbit/s versorgt werden, mehr als 100 Mbit/s werden inzwischen sogar in 85 Prozent der Haushalte erreicht.

Im Fördergebiet Nord mit Bad Blankenburg, Königsee, Uhlstädt-Kirchhasel und Remda-Teichel werden 49 Kilometer Tiefbau realisiert. Dabei werden 350 Kilometer Glasfaser und 59 Kilometer Leerrohre verlegt. Nach Ende der Maßnahme sollen 1550 Haushalte, 149 Unternehmen und acht Schulen mit mindestens 50 Mbit/s versorgt sein.

Mehr als 80 Prozent der Anschlüsse im Projektgebiet werden nach Ende der Maßnahme mit 100 Mbit/s oder mehr versorgt. Hier beträgt der Landeszuschuss 2,7 Millionen Euro, 6,3 Millionen Euro zahlt der Bund.

Im zweiten Schritt sind 20 Schulen dran

Im zweiten Projektgebiet wird Breitband in Saalfeld, Unterwellenborn, Altenbeuthen, Drognitz, Hohenwarte, Kaulsdorf, Leutenberg, Allendorf, Bechstedt, Königsee, Schwarzburg, Döschnitz, Rohrbach, Sitzendorf, Cursdorf, Deesbach, Stadt Schwarzatal, Unterweißbach und Katzhütte ausgebaut. Dabei werden 1369 Kilometer Glasfaser und 263 Kilometer Leerrohre verlegt. Danach sollen 5225 Haushalte, 548 Unternehmen sowie 20 Schulen davon profitieren. 11,6 Millionen Euro zahlt der Freistaat zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke, 18,2 Millionen Euro kommen vom Bund.

Mit einem Kreistagsbeschluss vom 13. Dezember 2016 übernahm der Landkreis von einer Mehrzahl an Gemeinden die Aufgabe, den Breitbandausbau zu realisieren. Wegen der Gesamtgröße des Gebietes wurden zwei Projektgebiete gebildet.