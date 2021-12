Die Impfstelle in Rudolstadt.

183 Impfungen gegen Corona am Samstag in der Impfstelle in Rudolstadt

Rudolstadt. Für die Wartenden gibt es am Morgen heißen Tee.

Vor der Impfstelle im ehemaligen Rudolstädter Krankenhaus hatten sich am Sonnabend zum freien Impfen ohne Termin etwa 30 Wartende zur Öffnung um 7.30 Uhr eingefunden.

Mit ihnen vor Ort waren zwei Mitglieder des Vereins Klubhaus Saalfeld, die die Menschen in der Kälte mit heißem Tee versorgten. Darunter eine junge Frau, die selbst auf der Intensivstation arbeitet und am Nachmittag wieder zum Dienst ins Krankenhaus ist.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Dank der Tatsache, dass zwei Teams im Einsatz waren, konnten die Menschen zügig ihre Impfung erhalten, so dass sich die Warteschlange bald aufgelöst hatte“, so Sascha Hauke, der mit seiner Kollegin Eileen Kosching an diesem Samstag die Impfstelle managte.

Verimpft wurden die Impfstoffe von Johnson und Johnson für die Erstimpfungen und von Moderna für die Auffrischimpfungen. Insgesamt wurden 183 Personen geimpft, zu Warteschlangen kam es im Laufe des Tages nicht mehr. Und das ist neu: Vor der Impfstelle ist jetzt eine mobile Toilette aufgebaut.

Ab Montag geht es in der Impfstelle in Rudolstadt weiter mit Impfen mit Termin. Dafür wurde das Team aufgestockt, so dass wieder zwei Impfstrecken zur Verfügung stehen.

Das könnte Sie auch interessieren: