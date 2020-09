Oberweißbach. Eine große Rassekaninchenschau zog am Wochenende über 300 Besucher in die Fröbelstadt. „Kaninhop“-Vorführungen war das Schmankerl.

200 Züchter zeigen 900 Langohren in Oberweißbach

Eine der größten, wenn nicht die größte Kaninchenausstellung aller Zeiten in Südthüringen, zeigte am Freitag und Samstag ausgezeichnete Zuchtergebnisse mit insgesamt rund 900 Tieren. Über zahlende 300 Besucher waren begeistert von der erfolgreichen Präsentation. Insgesamt 48 Kaninchenzüchter, davon fünf Jugendzüchter, von Ost nach West und Süd nach Nord, nahmen an der 20. Landesjugend-Jungtierschau mit angeschlossener KV-Jungtierschau der Kreisverbände Sonneberg und Saalfeld/Pößneck teil.