230 Quarantäne-Fälle in Saalfelds größtem Kindergarten

Aufgrund von zwei positiven Fällen innerhalb des größten Saalfelder Kindergartens „Am Goldfischteich“ wurden fast alle betreuten Kinder und die betreuenden Erzieher unter Quarantäne gestellt, die zu diesen Personen Kontakt hatten. Das teilte der Leiter des Presse- und Kulturamtes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, Peter Lahann, am Dienstag auf Anfrage dieser Redaktion mit. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Die Quarantäne in Saalfelds größter Kita dauert bis 2. Dezember an

Insgesamt seien über 230 Personen aus der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Lutherstraße betroffen, so der Sprecher weiter. Die Ermittlung weiterer erkrankter Personen aus dieser Einrichtung läuft zurzeit. Am Dienstag unterzogen sich Erzieherinnen und Erzieher im Gebäude des Kindergartens einem Coronavirus-Test. Die Quarantäneanordnungen geltend laut Lahann überwiegend bis einschließlich dem 2. Dezember 2020. Die Einrichtung insgesamt wurde durch das Gesundheitsamt nicht geschlossen, betonte der Sprecher des Landkreises. Die Schließung von Einrichtungen werde durch das Gesundheitsamt nicht veranlasst.

Wie Lahann weiter informierte, bestehen zurzeit auch für Erzieher und Kinder im Kindergarten „Sonnenland“ Quarantäneanordnungen. Wie Ute Salewski, Leiterin des Fachbereiches Kindertagesstätten bei der Arbeiterwohlfahrt, am Dienstag bestätigte, ist ein Gruppenbereich im Kindergarten „Sonnenland“ bis einschließlich 26. November in Quarantäne. „Weitere Schließungen gibt es derzeit nicht“, teilte Ute Salewski mit.

AWO: „Alternative Angebote sind leider nicht möglich“

Zur Situation des AWO-Kindergarten „Am Goldfischteich“ informierte die AWO-Fachbereichsleiterin, dass die Einrichtung „seit dem 19. November 2020 auf Grund mehrerer Coronafälle bei Kindern und Mitarbeitenden auf Anweisung des Gesundheitsamtes geschlossen“ ist. Die Quarantäne gelte zunächst bis 2. Dezember 2020 und es sei „offen, ob es weitere Entscheidungen gibt“.

Hinsichtlich der denkbaren Option einer Notbetreuung erklärte Landkreis-Sprecher Lahann: „Eine Notbetreuung wäre der Einrichtung prinzipiell möglich, jedoch steht das dafür erforderliche Personal selbst unter Quarantäne.“ Ute Salewski teilte mit: „Alternative Angebote sind leider nicht möglich, da durch das Gesundheitsamt für alle Kinder und Mitarbeitenden Quarantäne angeordnet wurde.“

„So vernünftig sollten alle Beteiligten sein“

Ute Salewski erklärte weiter, die Situation sei „derzeit sehr angespannt“. Die Mitarbeitenden in allen Einrichtungen leisteten „unter schwierigen Bedingungen und persönlichen Einsatz die beste Arbeit für die Betreuten“. Die AWO-Fachbereichsleiterin: „In diesem Zusammenhang stimmen wir uns sehr eng mit den Eltern vor Ort, mit dem Gesundheitsamt, dem Jugendamt, den Kommunen und zuständigen Behörden ab.“

Die Eltern des Kindergartens „Am Goldfischteich“ haben Verständnis für gegenwärtige Situation, erklärte Juliane Walther, Vorsitzende des Elternbeirates: „So vernünftig sollten alle Beteiligten sein.“ Die Gesundheit gehe vor, „da stellt sich niemand quer“, sagte Juliane Walther. Es sei seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr absehbar gewesen, dass so etwas eines Tages passieren könnte. Natürlich gebe es auch Eltern, die aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung nun berufliche Probleme haben. Organisatorisch sei die Situation vielfach eine Herausforderung.