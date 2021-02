Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (links) bei einem Besuch im ersten „Emma’s Tag- & Nacht Markt“ in Altengottern, begleitet vom Investor und Konzepterfinder Mario Demange (rechts), der demnächst auch in Drognitz einen solchen Ladenerrichten will, ergänzt um eine Betreuungs- und Begegnungsstätte in der vormaligen Schule.