25-Jähriger nach Verkehrsunfall bei Sundremda in PKW eingeklemmt

Sundremda Mann muss nach Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bergung führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein junger Mann ist am Donnerstagvormittag durch einen Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr ein Traktorfahrer die Bundesstraße 90 in Richtung Rudolstadt entlang. Am Abzweig Sundremda wollte der Fahrer nach links abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen aus Richtung Rudolstadt kommenden Audi-Fahrer.

Der 25-Jährige stieß daraufhin mit dem Traktor zusammen und wurde eingeklemmt. Er zog sich schwere, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Es kam zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme sowie der Bergung des beschädigten Audi.