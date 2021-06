Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter liegen in der Saalfelder Bahnhofstraße nebeneinander.

257 junge Leute in Saalfeld-Rudolstadt suchen noch eine Lehrstelle

Saalfeld/Jena. So ist die Lage am Ausbildungsmarkt im Landkreis.

860 Ausbildungsangebote warten derzeit noch auf Bewerber. Das teilte die Agentur für Arbeit in Jena am Freitag mit.

„Aktuell stecken die Schüler der Abschlussklassen mitten in den Prüfungen. Wer noch nicht weiß, wie es danach beruflich weitergeht, kann sich an unsere Berufsberater wenden. Wir haben noch über 860 freie Ausbildungsstellen, aus den verschiedenen Berufsbereichen gemeldet und vermitteln diese an Interessierte. Auch die Jugendlichen, die erst im kommenden Jahr die Schule verlassen, können bereits jetzt die Berufsberatung nutzen, um sich beruflich zu orientieren“, rät Irena Michel, Leiterin der Jenaer Arbeitsagentur.

Zwei Prozent mehr Bewerber als im vorigen Jahr

1055 Ausbildungsbewerber meldeten sich von Oktober 2020 bis Mai 2021 bei den Berufsberatern der Arbeitsagentur Jena, zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Davon suchen aktuell noch 535 aktiv nach einer Lehrstelle, die restlichen Bewerber haben bereits einen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative für sich gefunden.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren 465 Bewerber gemeldet, 56 oder 13,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon sind aktuell noch 257 auf Ausbildungssuche.