29 Menschen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt positiv

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind mit Stand Donnerstag, 26. März, 29 Personen positiv auf Corona getestet worden. Das sind vier mehr als am Vortag. Drei Patienten werden in den Thüringen-Kliniken behandelt. Derzeit sind 216 Personen im Landkreis unter Quarantäne. Die Thüringen-Kliniken haben einen weiteren Patienten genesen entlassen, so Peter Lahann aus dem Landratsamt.