3 Fragen an Jens Amrell, Supermarktleiter in Bad Blankenburg

Die Corona-Gefahr veranlasst viele Menschen dazu, Vorbereitung zu treffen für einen eventuellen Quarantänefall, der einen dazu zwingt, daheim zu bleiben. Wir sprachen mit Supermarktleiter Jens Amrell über die Situation.

In lokalen Facebookgruppen sorgten Fotos leer gekaufter Supermarktregale im Städtedreieck für Aufsehen. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Lager und Lieferanten kommen aktuell nur ganz schwer hinterher; die Kommissionierungsmengen sind explodiert. Bei Lebensmitteln ist vor allem begehrt, was sich lange hält: Konserven aller Art, wie Büchsensuppen, Reis, Nudeln, Trockenzubereitungen. Im Nichtlebensmittelsektor wird vor allem Toilettenpapier und Sanitärbedarf gehortet. Allerdings ist bei uns derzeit noch alles erhältlich – außer Desinfektionsmittel. Sagrotan ist längst aus. Hier haben selbst die Hersteller Schwierigkeiten, Nachschub zu produzieren. Die Nachfragesteigerung kam zu plötzlich. Kontinuierlich wäre es kein Problem, aber 30 Prozent Nachfragesteigerung auf einmal ist eben heftig.

Wie lang sind im Moment die Schlangen vor ihren Kassen?

Wieder ganz normal. Am Freitag war es besonders heftig, wohl aber auch, weil wir am Samstag wegen der Übergabeinventur geschlossen hatten. Trotzdem, der Effekt ist offensichtlich. Was ich höre, muss es in den Großstädten aber wohl noch viel krasser zugehen. Ausnahmezustand haben wir jedenfalls nicht.

Wie beurteilen Sie die Corona-Hamsterkaufwelle selbst?

Es ist natürlich eine schwierige Sache. Für meine Begriffe steckt da vor allem viel Psychologie dahinter. Wenn ich mich mit 20 Suppenbüchsen eindecke, schützt mich das ja auch nicht vor der Infektion. Und am Ende ist es ja auch nur eine Grippe. Wenn alte Menschen sich vorsorglich eindecken, um nicht täglich raus zu müssen, ist es natürlich verständlich. Die Menschen sollten sich nicht in Panik versetzen lassen. Verhungern muss keiner!