30 Jahre OTZ: Juhubiläums-Mobil rollt nach Rudolstadt

Rudolstadt. Die OTZ wird 30 und rollt mit ihrem „Juhubiläums-Mobil“ durch Ostthüringen – am 21. Juli stoppt es in Rudolstadt.

„30 Jahre OTZ“ wird in diesen Tagen überall in Ostthüringen gefeiert – am Mittwoch, 21. Juli, auch in Rudolstadt. Pünktlich zum Wochenmarkt steht das „Juhubiläums-Mobil“ der Heimatzeitung von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Hier kann man alles rund um die Zeitung erledigen und an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Seitens der Redaktion stehen als Ansprechpartner verschiedene Lokalreporterinnen sowie Lokalchef Thomas Spanier (10 bis 12 Uhr) zur Verfügung.