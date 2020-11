Saalfeld. Drei Verletzte gab es bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Saalfeld.

30 Personen verabreden sich zu Massenschlägerei in Saalfeld

Am vergangenen Samstag kam es gegen 18 Uhr in Saalfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Im Vorfeld hatte es laut Polizei Anfeindungen in sozialen Netzwerken zwischen Angehörigen einer Saalfelder und einer Rudolstädter Gruppierung gegeben.

30 Personen prügeln sich auf Marktplatz

Beide Gruppen hatten sich demnach zu einer direkten Konfrontation in Saalfeld verabredet. Rund 30 Personen trafen sich auf dem Marktplatz, es kam zu verbalen und körperlichen Angriffen.

Die Gegner ließen beim Eintreffen der Polizei voneinander ab. Drei der Kontrahenten erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruch ein.

